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日網瘋傳煮飯「多加1料」美味升級 網曝：食用油可替代

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本網友在推特上分享煮飯秘方，只要多加1料就能增添美味。 圖擷自Twitter
一名日本網友在推特上分享煮飯秘方，只要多加1料就能增添美味。 圖擷自Twitter

米飯是日常不可或缺的主食之一，有時增添一些變化能讓白米飯更加美味，近日一名日本網友就分享一招煮飯秘訣，他稱只要加入「1食材」就能讓米飯更香、更Q彈，許多網友見其分享也直呼想趕快嘗試看看。

一名日本網友在推特發文分享煮飯的小撇步，他表示只要將1根小香腸搭配2杯米一起煮，出爐後的米飯不僅更香，油的效果還會使米飯變得粒粒分明。另外，推主表示小香腸可搭配牛排等肉類下鍋，並建議選擇非當季生產的老米，等飯煮好後香腸便可直接食用。

該推主指出美味關鍵就在「小香腸」，加入後米飯更香、更Q彈。圖擷自Twitter
該推主指出美味關鍵就在「小香腸」，加入後米飯更香、更Q彈。圖擷自Twitter

該文一出吸引3,460人按愛心，以及1,903則轉推，網友們對此表示躍躍欲試，「我想回家後試試」、「這個不錯，下次試試」、「這個前段時間很流行吧？」、「我要去買些小香腸了」、「我想吃吃看，想知道香腸的味道會不會轉移到米飯」、「如果一個人住，有時會出現老米，可以參考」。

也有不喜歡香腸的網友提出其他替代方法，「像便利店便當一樣放食用油不是很好嗎？」、「我用過一次橄欖油」、「它肯定很好吃，但眾所周知，香腸和培根會致癌，所以我會選擇加一匙紫蘇油」、「對於偏好米飯甜味的人，建議加味醂或米油」。

日本 推特 創意料理

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