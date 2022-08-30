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影／為當韓國人動32次手術還縮GG 英國網紅突道歉：我病了

聯合新聞網／ 綜合報導
奧利倫敦為了更像韓國人曾多次進行手術。圖擷自奧利倫敦IG帳號
奧利倫敦為了更像韓國人曾多次進行手術。圖擷自奧利倫敦IG帳號

英國一名網紅一直以來都夢想能夠成為韓國人，為此不惜多次整形，甚至動縮陰莖手術。日前他卻突然發影片表示自己一直以來的作法「生病了」，引發討論。

LAD BIBLE報導，英國網紅奧利倫敦（Oli London）非常喜歡K-pop和韓國文化。他非常崇拜BTS的成員智旻，甚至還和智旻1:1大小的人形立牌結婚。奧利倫敦認為自己的身分認同是非二元性別者以及韓國人。因此，本來是英國人的他動了32次手術，只為了能和偶像看起來更像一點。

他曾經將韓國國旗P成彩虹的顏色，表示這樣的顏色和圖案最能象徵他的性別和身分認同，也曾動刀將眼睛修成鳳眼。為了讓自己「符合韓國人的尺寸」，甚至還動了陰莖縮小術。這些行為都引發網友抨擊，認為他這是「文化挪用」，根本就不尊重韓國人。

日前他突然發影片及聲明向BTS智旻和所有亞洲人道歉。他表示，自己接受心理諮商及治療，也已經深深反省，真的打從心底覺得很抱歉。他在聲明中說，「我向誤解我，或誤解我對亞洲、亞洲文化熱愛的亞裔社區成員致上由衷的歉意。」他更自爆，自己小時候常被霸凌，一直以來都很不快樂，直到去了韓國，才「終於找到自由和幸福」。

他也坦承，他察覺自己對於BTS或K-pop文化太過著迷，有些人可能會覺得他這種著迷程度太「詭異」或「不健康」，因此也向BTS所有成員以及粉絲道歉。不過雖然發出道歉聲明，奧利倫敦仍不打算改變自己的性別和身分認同。他在聲明中提到，不論是自己或是其他人，都不該為了認為自己是韓國人而感到羞恥。

BTS 網紅 陰莖 手術

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