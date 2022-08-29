泰獨居婦遭反鎖浴室3天靠喝自來水求生 牆上留「乳霜遺書」道別

泰國曼谷一名54歲獨居女子，8月22日晚誤將自己反鎖在浴室長達3天，只能靠飲用自來水維生。其間她多次呼救仍無法脫困，於是在牆上用護膚品留下遺言等死，幸最終獲警方救出。

根據泰媒26日報道，這名獨居婦人22日晚上8時左右進入浴室洗澡，但因門鎖損壞，意外反鎖了浴室的門，她嘗試強行開門不果，只好大聲呼喊，並敲東西製造噪音求救，但也無法脫困，只好飲用自來水維生。

惟等了3天仍無人救援，絕望的她用黃色乳霜在浴室牆上寫下遺言，向親友道別，她提到：「為了生存，我喝了自來水。沒有水，我就死定了。我試圖撬開浴室門，我試圖大喊大叫，但沒有人聽到我的聲音。」

幸好在她25日寫完遺言後，一群警員趕到現場破門而入，逐層搜查並聽到3樓浴室傳來敲打聲，於是衝到浴室將受困婦人救出。婦人目前身體狀況良好。

原來受困婦人的妹妹22日起與姐姐失去聯絡，擔憂的她前往姊姊住處探望，卻發現家門深鎖，因此報案求助。

延伸閱讀：

泰國也有詐騙營？少年玩「狼人殺」墮陷阱 「豬仔」母親都不放過

泰國電價飆升 巴育籲民眾「學佛法解困」 僧人：兩者有何關聯

文章授權轉載自《香港01》