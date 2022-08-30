男撿到錢包「跟我約會才還妳」…女赴約被放鴿子 結局大出意外

22歲的塔比莎（Tabitha Swatosh）日前在自己的抖音上分享，自己在夏威夷時，錢包弄丟被陌生男子撿到，但拾獲錢包的男子拒絕馬上歸還錢包，要求必須跟他約會，才願意把錢包歸還塔比莎。

根據《太陽報》報導，塔比莎表示，自己弄丟的錢包裡有她的信用卡、身分證與護照等重要文件，錢包遺失沒多久，她便收到這名拾獲她錢包的陌生男子來訊，除了拍給塔比莎錢包的照片，還開始傳一些想約她的訊息。

塔比莎在TikTok上表示，自己遺失錢包的3天後就要離開夏威夷，當下真的很想拿回自己所要重要證件，因此答應了這名撿到她錢包的陌生男子的無理要求。

一開始陌生男子跟塔比莎約晚上7點在麥當勞碰面，但塔比莎找人陪同前往後，卻遭放鴿子，且傳訊息給那位陌生男子後，都不再得到回覆。

而就在塔比莎搭機前的8小時，飯店櫃檯打電話通知她，有人送來她的錢包，她緊急確認裡面所有東西，確保證件都沒有遺失。

撿獲她錢包的陌生男子，還在裡面留了一張紙條，寫道：「孩子，希望你有一個有趣的旅行，我很喜歡跟你玩。也很喜觀跟遊客打交道，你在夏威夷已經有一個當地朋友了。」