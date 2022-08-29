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影／男學生躺平講台直拍女老師 網友痛罵：根本痴漢行為

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一間中學學生在課堂間，躺在講台上用手機拍攝女老師教學。圖擷取自youtube
南韓一間中學學生在課堂間，躺在講台上用手機拍攝女老師教學。圖擷取自youtube

南韓社群媒體近來瘋傳一支影片。在一個看似平凡的中學英文課裡，居然有一位男同學躺臥在講台上，用手機拍攝著講課中的女老師。而老師也絲毫沒有理會這名同學誇張的行徑，仍繼續進行講解，令許多網友大感意外。

根據南韓媒體「中央日報日文版」報導，這段影片發生在忠清南道的一間中學。影片中不只是老師沒有出面糾正，其他同學也沒有制止的動作，甚至還發出一些笑聲。而在上傳者的帳戶中，還能發現其他如男學生赤裸上半身上課的影片，超乎一般人對課堂的想像。

影片爆紅之後，不少網友相當不以為然，表示「學校都被搞得亂七八糟了」、「這真的是韓國嗎」、「了不起的痴漢行為」、「這算哪門子學校」、「教育界淪喪」。由於批評眾多的關係，拍攝的學生也已經刪除這些影片，並表示他只是一時為了好玩而上傳的，對帶給學校困擾感到十分抱歉。

根據南韓教育開發院統計，2021年教育界發生的活動侵害行為有2269件，其中有多達2098件是由學生引起的，比例高達92.5％。由於「學生侵害老師」的狀況越來越普遍，使得當局不得不研擬相關法規，防止再有老師進一步受害。

社群媒體 南韓

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