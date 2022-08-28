情不自禁！大聯盟球場觀眾席驚見活春宮 8秒「吞吐片」瘋傳

伴侶情到濃時自然有親密行為，但也要看場合吧！網上近日瘋傳1段8秒長的「球場活春宮」影片，見到美國職棒大聯盟（MLB）球賽的觀眾席上，竟然有男女公然口交。不過這對情侶隨時樂極生悲，事關警方表示已接獲報案，已介入調查。根據當地法例，若公開口交行為屬實，該對男女可被判最高6個月徒刑，或罰款1000美元（約新台幣30300元）。

綜合外媒報道，事發周日（8月21日），美國聯棒大聯盟奧克蘭運動家隊主場迎戰西雅圖水手隊。從網上流傳的8秒影片見到，當時後排觀眾席有一對男女，其中女方跪坐男方面前，頭部有動作，而觀眾席前排有多名球迷正專心看球賽。

該對男女的不雅行為被對面觀眾席的人拍下並發布到網絡，警方證實已接獲報案並看過影片內容，惟暫未能確定涉事人身分，會介入調查。根據當地法例，若口交行為屬實，可判處最高6個月徒刑，或罰款1000美元（約新台幣30300元）。

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文章授權轉載自《香港01》