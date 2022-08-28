快訊

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情不自禁！大聯盟球場觀眾席驚見活春宮 8秒「吞吐片」瘋傳

香港01／ 撰文／布萊恩
該段「球場活春宮」影片於網絡瘋傳。（影片截圖）
該段「球場活春宮」影片於網絡瘋傳。（影片截圖）

伴侶情到濃時自然有親密行為，但也要看場合吧！網上近日瘋傳1段8秒長的「球場活春宮」影片，見到美國職棒大聯盟（MLB）球賽的觀眾席上，竟然有男女公然口交。不過這對情侶隨時樂極生悲，事關警方表示已接獲報案，已介入調查。根據當地法例，若公開口交行為屬實，該對男女可被判最高6個月徒刑，或罰款1000美元（約新台幣30300元）。

綜合外媒報道，事發周日（8月21日），美國聯棒大聯盟奧克蘭運動家隊主場迎戰西雅圖水手隊。從網上流傳的8秒影片見到，當時後排觀眾席有一對男女，其中女方跪坐男方面前，頭部有動作，而觀眾席前排有多名球迷正專心看球賽。

該對男女的不雅行為被對面觀眾席的人拍下並發布到網絡，警方證實已接獲報案並看過影片內容，惟暫未能確定涉事人身分，會介入調查。根據當地法例，若口交行為屬實，可判處最高6個月徒刑，或罰款1000美元（約新台幣30300元）。

延伸閱讀：

公園活春宮片瘋傳｜男女公園破40°C口交樂極生悲　或面臨咁耐監禁

海上活春宮影片瘋傳！墾丁全裸男女海中性交　警列2疑點：難追查

文章授權轉載自《香港01》

大聯盟

延伸閱讀

MLB／觀眾太少沒在怕？ 運動家球迷疑在座位上演「活春宮」

MLB／觀眾席上「理髮店」開張 網：比洋基比賽好看多了！

活春宮片瘋傳！英情侶高溫下躺草地公然性交 1情況恐被罰下場慘

家沒了！高雄建築工地釀災 7住宅被判「危樓」要拆除

相關新聞

情不自禁！大聯盟球場觀眾席驚見活春宮 8秒「吞吐片」瘋傳

伴侶情到濃時自然有親密行為，但也要看場合吧！網上近日瘋傳1段8秒長的「球場活春宮」影片，見到美國職棒大聯盟（MLB）球賽的觀眾席上，竟然有男女公然口交。不過這對情侶隨時樂極生悲，事關警方表示已接獲報案，已介入調查。根據當地法例，若公開口交行為屬實，該對男女可被判最高6個月徒刑，或罰款1000美元（約新台幣30300元）。

郵差送信問「媽媽在哪？」 3歲女童誠實回答超尷尬

童言無忌！英國有名3歲女童與郵差叔叔超誠實對答片在網上瘋傳，閉路電視畫面拍到郵差將郵件放入櫃子後，和小妹妹隔住門用門縫交收信件，郵差好奇問媽媽在哪？未料妹妹直稱「她在樓上大便」，問出真相的郵差非常尷尬，叫妹妹告訴媽媽有信就衝着「逃去」。被爆大鑊的媽媽表示，她正在廁所看畫面直播，尷尬得想執行李「逃離國家」，這名郵差和她見過幾面，以後應不敢和對方聊天，她事後受訪大讚女兒誠實，但也有提醒她不用說那麼具體。

喪禮上突復活？3歲女童被醫院判定「死了又死」 引家屬質疑

墨西哥近日發生1起離奇「死完又死」的懸疑醫療事故，1名3歲女童因急病惡化，被宣布因嚴重脫水死亡。在女童的喪禮上，母親及家人赫然發現女童竟然「復活」，仍有呼吸脈搏，於是把她送回醫院，詎料醫生再次宣布女童死亡...

今天休息不飛行！白頭海鵰搭飛機 跟指導手排隊過安檢

美國北卡羅萊納州夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport）...

本尊找到了！馬尾「豬肉妹」擺攤超火辣 北半球炸裂網看呆

相信到過傳統市場的人都知道不論是客人還是老闆，很多都是上了年紀的人，但如果在菜市場看到年輕火辣的正妹，一定會引來不少注目的眼光。有網友在臉書PO出幾張照片，只見市場裡一處肉攤，老闆娘是名年輕的馬尾正妹，穿著更是性感爆表，讓消費者眼睛都不知該看哪裡。

影／22歲嫩妹大談差35歲爺孫戀 男友女兒氣壞：真想用乾草叉做掉她

國外一對「爺孫戀」情侶常在社群上大秀恩愛。不過兩人的感情身邊眾人幾乎都不看好，不少網友也都抱著「看好戲」的態度在兩人的社群媒體留言，認為她們很快就會分開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。