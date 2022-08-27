喪禮上突復活？3歲女童被醫院判定「死了又死」 引家屬質疑

墨西哥近日發生1起離奇「死完又死」的懸疑醫療事故，1名3歲女童因急病惡化，被宣布因嚴重脫水死亡。在女童的喪禮上，母親及家人赫然發現女童竟然「復活」，仍有呼吸脈搏，於是把她送回醫院，詎料醫生再次宣布女童死亡，死因則改成「腦水腫」。家屬無法接受，質疑醫院有失誤，當地警方正調查事件。

綜合外媒報導，事件始於本月17日，3歲女童卡米拉（Camila Roxana Martinez Mendoza）因胃痛、嘔吐、發燒等症狀，輾轉送到Salinas de Hidalgo社區醫院（Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo）求診，惟病情急轉直下，卡米拉被宣布死亡，死因是嚴重脫水。母親憶述，當時抱著女兒「屍體」感覺她仍活着，但醫護人員把女兒帶走，叫她讓女兒「安息」。

家人隔天為卡米拉舉行喪禮，母親發現棺木的玻璃窗竟然起霧，懷疑有問題，但其他參加喪禮的人認為只是母親的幻覺，勸止她打開棺材。直到其他家人見到卡米拉的眼睛在動並有脈搏，認為卡米拉並未死亡，於是緊急送再送到Salinas de Hidalgo社區醫院救治。

不過奇蹟沒有降臨，卡米拉搶救無效，再次被宣布死亡，這次死因則改成「腦水腫」。母親悲嘆，「這真的是我孩子的結局......我們很傷心，因為我的女兒是一個非常快樂的人」。

家屬質疑，醫院最初太早宣布卡米拉死亡導致她最終真正死去，但強調沒有憎恨醫生，只希望查出真相「伸張正義」，更換涉事人員以免發生同類情況。當地警方表示正調查案件並驗屍。

3歲女童卡米拉本月17日因胃痛、嘔吐、發燒等症狀入院，沒想到卻發生悲劇。（網上圖片）

家屬質疑，醫院最初太早宣布卡米拉死亡導致她最終真正死去，但強調沒有憎恨醫生，只希望查出真相「伸張正義」。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》