本尊找到了！馬尾「豬肉妹」擺攤超火辣 北半球炸裂網看呆

相信到過傳統市場的人都知道不論是客人還是老闆，很多都是上了年紀的人，但如果在菜市場看到年輕火辣的正妹，一定會引來不少注目的眼光。有網友在臉書PO出幾張照片，只見市場裡一處肉攤，老闆娘是名年輕的馬尾正妹，穿著更是性感爆表，讓消費者眼睛都不知該看哪裡。

從原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，在一處傳統市場中，有一攤賣肉品的攤商，老闆娘相當年輕貌美且皮膚白皙，綁著馬尾還掛著燦爛的笑容，不僅如此，她的穿著更是讓來往的消費者看了血脈賁張。

只見正妹老闆娘下半身穿著特殊造型的牛仔短褲，鏤空的設計讓人驚覺裡頭似乎沒有穿內褲；而上半身也相當誇張，膚色的馬甲上衣，胸前少許的布料遮不住傲人的胸圍，北半球幾乎炸開，火辣程度爆表，原PO還搞笑配上旁白「阿公每天買豬肉」。

照片一PO出吸引了破萬人按讚觀看，網友們也紛紛留言搞笑地說，「太過分了，為什麼沒有地址？」、「阿公壽命會增十歲」、「我也想把冰箱塞滿」、「難怪老公最近主動愛去市場」、「找一下這間在哪，中秋快到了」、「這攤肯定被買爆」、「到底是賣豬肉還是賣肉？」、「難怪最近冰箱肉比菜多」。

其實這名肉攤老闆娘不是台灣人，她是一名泰國網紅「Qanan Kanokyada」，她時常在IG分享許多相當清涼的美照，也吸引了將近50萬粉絲的追蹤。