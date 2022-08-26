飛甩1隻腳！7歲女玩飛天鞦韆甩出義肢險砸中人 母緊張曝真相

不少人喜歡一家大小到遊樂場尋找歡樂與刺激，澳洲一名7歲女童和家人到遊樂場玩，興高采烈地坐上飛天旋轉鞦韆，然而遊樂設施剛轉動就發生驚悚一幕。女童的「一條腿」突然被甩出摔落地面，幾乎砸中人群。目擊者均被嚇到目瞪口呆，女童母親亦緊張得大叫，她後來急急把女童的「小腿」拾起，眾人定睛細看才發現原來那是女童的義肢！

綜合外媒報道，事發一刻女童的祖母正用手機拍攝孫女坐在旋轉鞦韆的可愛模樣，意外記錄事件經過。當飛天旋轉鞦韆轉動時，女童的義肢突然自半空飛落，母親塔圖姆（Tatum）見此情形即時不安地大叫「小心！小心！」，警告遊樂設施下方的人群。伴隨一聲巨響，義肢摔落在人群之中，萬幸的是義肢未有砸到人群，事件中無人受傷。

塔圖姆把事發影片分享到TikTok，撰文寫道「我女兒的腿在遊樂場故障了，並從鞦韆上墜下，幸好沒有人受傷，這是個意外」，影片至今已被觀看近500萬次。她解釋女兒穿戴的義肢針鎖系統突然故障，保險栓未能完全鎖上，因此在鞦韆開始轉動時鬆脫飛出，險些砸到下方的人群，「我很感激大家都沒有事」。

由於難以確保義肢會否再次鬆脫，接下來在遊樂場玩的一整天，塔圖姆都沒有再讓女兒配戴義肢。有網民覺得事件有趣，但亦有人見到影片最尾塔圖姆的笑容後懷疑影片造假，塔圖姆強調，自己不可能做這種事傷人，而且當時她和妹夫、懷孕的妹妹都站在鞦韆下方，一旦出意外後果難以估計。她又解釋，當日拾起義肢後驚訝地發現「它活得好好的」，上面竟然一點刮痕也沒有，才不禁笑了出來。

塔圖姆表示，女兒患先天性腓側半肢畸形（fibular hemimelia），一出生就被診斷出右下肢腓骨缺失，需要配戴義肢。隨着女兒年齡增長、不斷長高，就要不斷更換義肢，塔圖姆坦言，「（女兒）這個年紀是該換條『新腿』了」，事故後已聘請專業人員為女兒度身訂造新義肢。

她又指，7歲「飛腳」女兒一向豁達樂觀，從塔圖姆過往上傳的影片可以見到，女兒曾指着自己的右腿表示：「你不需要替我感到遺憾，因為它很了不起。」雖然目前醫學界認為先天性腓側半肢畸形並非因遺傳所致，而且十分罕見，但塔圖姆的另1個2歲女兒亦同樣患上雙下肢半肢畸形。

塔圖姆表示女兒的義肢當日發生故障，保險栓未能完全鎖上，導致女童在玩旋轉鞦韆時甩出義肢。（「justraising_myheros」TikTok影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》