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影／22歲嫩妹大談差35歲爺孫戀 男友女兒氣壞：真想用乾草叉做掉她

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一對爺孫戀情侶常在社群媒體上大秀恩愛。圖擷自Tik Tok
國外一對爺孫戀情侶常在社群媒體上大秀恩愛。圖擷自Tik Tok

國外一對「爺孫戀」情侶常在社群上大秀恩愛。不過兩人的感情身邊眾人幾乎都不看好，不少網友也都抱著「看好戲」的態度在兩人的社群媒體留言，認為她們很快就會分開。

據《鏡報》（Mirror）報導，22歲的布蘭妮（Britnye）和57歲的詹姆士（James）在8月初才開始在Tik Tok分享兩人的互動，不到一個月的時間就累積4萬粉絲。布蘭妮喜歡在影片的標題中開玩笑說詹姆士是她的乾爹，兩人合拍不少影片。其中一支影片中，布蘭妮在鏡頭前舞動，詹姆士則把鈔票撒在她身上。另一支影片則是詹姆士開著跑車，布蘭妮宣稱男友要載她去買一台新的保時捷。這樣的年齡差距和互動方式，讓網友都不看好他們。

不少網友會留言酸兩人很快就會分手。有些網友就說看到兩人戀愛「不知道到底該驚訝還是害怕，還是兩者都有」。也有人認為布蘭妮就是貪戀詹姆士的財力而已。有許多網友好奇詹姆士的女兒對於兩人的爺孫戀有什麼看法，對此詹姆士在影片中說「有兩個沒什麼意見，其中一個還在觀察，另一個則恨不得拿乾草叉把她做掉」。

即便如此，兩人表示自己不在意其他人的想法，還是對於這段感情抱持希望。他們還打算邀請布蘭妮的媽媽和他們同住一週，希望能夠獲得媽媽的認同。

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