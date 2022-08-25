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視線移不開！辣妹穿「一條線泳裝」戲水 顫抖豐臀嚇壞媽媽

聯合新聞網／ 綜合報導
外國一名女子穿著「一條線泳裝」在家庭水上樂園內戲水，影片流出後引發討論。圖／取自抖音影片
外國一名女子穿著「一條線泳裝」在家庭水上樂園內戲水，影片流出後引發討論。圖／取自抖音影片

這樣玩水太刺激？炎炎夏日，許多家長們都會趁著暑假，帶孩子們到海邊或水上樂園消暑。然而，近日卻有外國網友發現，一名正妹穿著設計大膽的「一條線泳裝」在泳池內嬉戲，女子大方展露好身材，愉快地跟著浪花擺動身軀，但一旁的家長們卻瑟瑟發抖，憂心孩子與爸爸們會「移不開視線」。

根據《太陽報》報導，外國網友斯特拉姆（Kim Stram）在短片平台TikTok上分享一段「清涼影片」，拍攝地點疑似在某個家庭水上樂園。從畫面中可見，一名女子穿著米肉色的泳裝在泳池內玩耍，從正面看來以為只是單純的泳衣，沒想到背後卻藏有心機，該泳裝採大膽的「一條線」設計，背面全露出僅以線條支撐，圓挺的屁股完全一覽無遺，讓人為之驚豔。

外國女子穿著「一條線泳裝」在泳池內戲水，讓一旁的泳客相當驚訝。圖／取自抖音影片
外國女子穿著「一條線泳裝」在泳池內戲水，讓一旁的泳客相當驚訝。圖／取自抖音影片

「一條線女子」在泳池內感受浪潮，開心地與友人享受這個美好時光，但其他遊客顯然不這麼想，影片中可看到，站在女子後方的男子目光就像被吸住了一般，想要移開卻又誠實地往下望去，不斷在其背後遊走。且家庭泳池是小朋友的玩耍聖地，孩子們在女子旁邊跑來跑去，不禁讓一旁的家長憂心忡忡。

斯特拉姆認為，家庭水上樂園屬於闔家嬉戲的場所，且周遭有一堆小朋友們，真的不太適合穿的太過曝露。但她也忍不住稱讚「一條線女子」的好身材，直呼這樣的身型真的很棒。

影片在網路瘋傳且呈現兩極討論，部分網友不認同女子的穿著「這樣穿絕對不適合」、「我不能接受去家庭水上樂園看到這種場面」，另一派則認為沒有問題「在西班牙的家庭海灘或泳池，大家幾乎都穿的跟她一樣」、「我在水上樂園工作，這很正常」，也有人認為「大家都在說什麼周圍有小朋友，但小孩根本不在乎啊」、「女生應該是擔心她們的男人在看什麼吧？」。

@kstram83 Thoughts!! I don’t think its appropriate there’s kids all around her, but she looks great!!🙌🏾 #ReTokforNature #thongbikini #makingconvo ♬ gford._ gets no maidens - $avøry-$adisticpai • Follow Me

TikTok 抖音 正妹

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