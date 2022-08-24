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影／男硬把女友英文名刺成中文字 網友看了笑翻：她是尼姑？

聯合新聞網／ 綜合報導
男子將女友名字翻成中文字刺在身上，被看懂中文的網友打臉。圖擷自Tik Tok
男子將女友名字翻成中文字刺在身上，被看懂中文的網友打臉。圖擷自Tik Tok

許多人喜歡將對自己有意義的圖騰或文字刺在身上，國外一名男子日前就得意的分享自己將女友的名字翻成中文字刺在身上。不過沒想到看似浪漫的舉動卻可能讓他後悔，因為另一名看得懂中文字的網友跳出來說，這些中文字的意義太奇怪啦！

據《鏡報》（Mirror）報導，一名叫做亞當（Adam Howells）的網友分享，他將女友的名字Courtney（常見譯法為寇特妮）翻成了中文字「考特尼」刺在背上。不料這深情浪漫的舉動，卻被許多網友打臉。一名來自香港的網友就拍了另一部影片說「考的意思是考試、特是特別、尼是尼姑的意思」，笑著說到底為什麼要刺中文字的刺青。

@shannon.iao

#stitch with @adamhowellsss you can’t translate “qiu ke wen” to English so what make u think the reverse works well 😭 at least he didn’t use 泥 for mud #chinese #translation #lostintranslation #cantonese #canto #macau

♬ original sound - shannon :)

這番言論一出引來許多網友留言討論，有人說「千萬不要用google翻譯翻完就拿來刺青」，也有人說「老兄啊！你怎麼會沒查清楚就刺了咧？」，更有人故意酸說「說不定他女友真的就叫做考試特別尼姑小姐啊！」除此之外也有不少網友故意惡搞說自己看得懂中文，留言誤導男子「你刺的是宮保雞丁耶」、「那三個字是酸辣湯的意思喔」。

其實國外網友常因為想刺中文字而鬧笑話，之前就曾有不少外國人在身上刺下「雞湯麵」、「醜」、「桌子」、「金豬」、「阿呆美國人」等意義不明的刺青，讓人啼笑皆非。

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