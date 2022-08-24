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影／她用驗孕棒做成葡萄冰棒告訴老公喜訊 網暴動：有夠噁！

聯合新聞網／ 綜合報導
女子用驗孕棒做成冰棒給男友吃，讓網友看了都說好噁心。圖擷自Tik Tok
女子用驗孕棒做成冰棒給男友吃，讓網友看了都說好噁心。圖擷自Tik Tok

不少網友會在揭露自己懷孕時拍影片記錄下另一半的反應，不過日前國外一名網友分享一對準媽媽揭露懷孕的方式，讓不少人看了直呼好噁心。

LAD BIBLE報導，一名Tik Tok用戶@livingmemerz日前分享一部影片。影片中女子將驗孕後的驗孕棒放進冰棒盒裡，倒入果汁、做成冰棒。據報男子在吃的時候還一邊津津有味地說「我喜歡葡萄口味，好吃」。但是男子也狐疑地問說「一般冰棒不是用木片冰棒棍嗎？」女友則回應那是她自己做的冰棒。

男子就這樣一直吃到冰棒見底，才發現這支冰棒用的冰棒棍是女友小便在上面的驗孕棒。女友還在一旁開心的說「我懷孕了！我們要當爸媽了！」男子只能無奈的回應「我很開心我要當爸爸了，但是我剛剛吃了有尿液的冰棒……」

這部影片最一開始是由另一名網友在臉書上發布的。影片爆紅引來數百萬次觀看，不過原始影片已經遭到刪除。@livingmemerz分享了影片的片段，以及一名女子尷尬的表情，再次讓這部影片瘋傳並引發討論。

有眼尖的網友說驗孕棒測試的區域有用蓋子蓋住，感覺比較沒那麼噁心。但還是有很多人留言說「好噁心」、「快吐了」、「上班前想滑Tik Tok結果你給我看這個！」也有不少網友標記自己的另一半，拜託她們未來千萬不要用這種方法來公布自己懷孕的消息。

懷孕 驗孕棒

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