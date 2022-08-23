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影／新人還未切蛋糕 賓客偷偷摸摸切了偷吃還放上網

聯合新聞網／ 綜合報導
女子自己跑去偷切婚禮蛋糕來吃，引來不少網友批評。圖擷自Tik Tok
女子自己跑去偷切婚禮蛋糕來吃，引來不少網友批評。圖擷自Tik Tok

國外新人舉行婚禮時，總會安排兩人一起切蛋糕的橋段，象徵新人未來同心協力。但是一名女子卻在參加婚禮時趁眾人不注意偷切蛋糕來吃，還沾沾自喜將影片放上網路，引發網友撻伐。

據《鏡報》（Mirror）報導，國外一名女子海莉（Hailey）日前在Tik Tok上分享自己「偷吃蛋糕」的畫面。影片中可以看見許多賓客在一旁談話，海莉若無其事地開始切蛋糕，還舔了一口奶油。她在影片標題寫著「我向新郎新娘道歉」，影片中的字幕則寫著「這是我！參加朋友婚禮的一名賓客。無視放著布朗尼的桌子，充滿自信的給自己切一塊蛋糕。我想他們（新人）忘記要切蛋糕給大家吃了！」不過右下角也有小小的字幕寫著「我現在更清楚發生什麼事了…我討厭我自己！」

@mediocrehailey

My apologies to the bride & groom

♬ original sound - mediocrehailey

雖然海莉在標題表示歉意，還是引來不少網友批評。根據外國習俗，新人切蛋糕象徵同心協力，因此不能新郎或新娘單獨一個人切，更不能由其他人代勞。有網友看了直呼超生氣，嗆海莉「是不是第一次參加婚禮？」也有網友質疑，為什麼沒有人阻止她這麼做「是誰拍這部影片的？為什麼寧願拍影片而不去阻止她呢？」

其他網友則說「我一定馬上刪她好友」、「我絕對不會再跟這個朋友講話了」、「雖然不是我的婚禮但看了還是超生氣」。不過新娘本人也在影片下方留言，表示自己已經原諒海莉了，而且也讓海莉「上了一堂婚禮禮儀課」，希望平息網友怒火。

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