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沙灘上驚見「女屍」！居民嚇壞急報案 警察一看傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警。示意圖，非新聞事件圖，圖片來源／ingimage
泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警。示意圖，非新聞事件圖，圖片來源／ingimage

泰國一處沙灘上竟然驚見一具「女屍」，嚇得當地遊客趕緊報警。不過警方到場後發現這完全是一場烏龍。原來沙灘上的不是真人，而是一具做得超級擬真的「充氣娃娃」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，8月18日，泰國春武里府（Chonburi）的邦勝（Bang Saen）海灘出現一具「裸屍」。當地遊客發現這具屍體的上半身被一件T恤蓋住，倒臥在沙灘上。遊客嚇得趕緊報警，警方安排醫護人員抵達現場，不料靠近查看才發現是一具充氣娃娃。

據報這具充氣娃娃是日本知名品牌AV Idol的產品，售價約為2萬泰銖（約16700元台幣）。該品牌的娃娃要價不菲，以超級擬真聞名，不只身高、身形都跟真人極度相似，四肢還能夠自由彎曲。也正是因為這和真人超像的外表，才讓遠觀的遊客以為是一具女屍。

警方受訪時表示，這具娃娃應該是被丟到河裡，流進了海中，接著又被沖上岸。這具娃娃沒有頭，為了避免娃娃嚇到遊客，警方已經將娃娃帶回暫時保管。警方表示，若是有民眾要找回這具娃娃，可以向警方聯繫取回。

充氣娃娃 沙灘

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