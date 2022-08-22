恐怖！婦人眼皮腫脹似暗瘡 傷口極速變大3日爆出「異形寄生蟲」

異形從人體爆出來的電影橋段是不少人的噩夢，而英國就有1個婦人有類似經歷！當地1位媽媽某日起床發現自己的左眼皮有一處紅點，起初不以為然未有多加理會，但傷處竟以看得見的速度增長，不足1日她就已經睜不開眼，3日後患處更生出1隻被黏液包裹的「異形寄生蟲」！

綜合外媒報道，事發於上月22日，英國利物浦34歲母親愛德華茲（Louise Edwards）一早起床就發現左眼皮有一「點」紅腫，看起來「像是痤瘡」。當時她未有為意，只以為是被蚊蟲咬過的「小紅點」，可是傷口卻在數小時內以可見的速度增長，她心中不安，翌日急急到聖保羅眼科醫院求醫。

愛德華茲向醫生說明憂慮，又表示自己「1個月前曾到訪土耳其」、「1周前住過露營車」，但一直沒有異樣。她懷疑是自己前一晚「開窗睡覺時，有甚麼東西進來了」，並咬了她左眼的上眼皮。醫生檢查並嘗試擠壓腫脹處不果，便為她處方抗生素，着她先回家休息。

然而回家後的愛德華茲卻經歷了「一生人中最劇烈的疼痛」，由眼到牙齒、再到整個頭部，無時無刻都傳來劇痛，而且腫瘍處不到1天就變成了「膿包」，體積增大導致她「睜不開眼睛」。於是她再次返回醫院尋求幫助，惟院方仍叫她先按時服用抗生素。

上月25日，愛德華茲巧遇鄰居，熱心的鄰居見到她左眼皮上「可怕的膿包」，便提議她嘗試「熱水療法」，以滾水淋向患處。也許是無法再忍受疼痛，愛德華茲聽從鄰居建議照做，她不顧危險放手一搏，竟是「賭贏」了！當熱水一碰到「膿包」，愛德華茲便感受到有爆裂感及皮下的爬行感，她強忍疼痛伸手擠壓，竟「卜」一聲噴出1隻滿是黏液、長腳的寄生蟲。

愛德華茲拍下寄生蟲的照片後隨即回到眼科醫院求診，其間她向醫護人員展示照片，希望院方能告知是甚麼蟲，「其中一個護士笑着說（寄生蟲）像是從異形電影走出來一樣」。她在Facebook發佈的帖文也引來網民熱議，不少人推測寄生蟲是「狂蠅」（Botfly），然而院方的結果尚未公佈，到底寄生在愛德華茲眼皮下的是否真的是狂蠅仍有待核實，但醫生就再三提醒民眾不要自行處理可能被寄生的傷處。

狂蠅是膚蠅科的一種，牠們會把卵產在哺乳類動物的皮膚下以孵化幼蟲，而孵出來的蛆蟲就會用前端的鉤子刺破宿主皮膚以帶動自己穿行。

（綜合）

英國女子愛德華茲上月22日一起床就發現左眼皮有一處紅點，起初並不在意，但紅點不過1日就已經變成大膿包。愛德華茲連眼都睜不開，整個頭部都無時無刻地劇痛。（「Louise Edwards」facebook圖片）

愛德華茲採信鄰居建議的「熱水療法」，以熱水淋患處，竟真的把寄生蟲「逼」了出來。（「Louise Edwards」facebook圖片）

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文章授權轉載自《香港01》