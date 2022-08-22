快訊

新加坡疫情趨緩！戴口罩規定將「大幅放寬」 僅這兩處須佩戴

墾丁國際級沙灘醜態難看 導遊說重話 營運新規救負評

詐團要成功撈金有3部曲 被害人家屬付贖成另類商機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

裝修家裡挖到兩個年代時光膠囊 前屋主留下充滿洋蔥卡片

聯合新聞網／ 綜合報導
貝文在幫妹妹整修房子時，發現前屋主留下的暖心禮物。圖擷自The sun
貝文在幫妹妹整修房子時，發現前屋主留下的暖心禮物。圖擷自The sun

居住在英國伯明罕的42歲男子貝文，幫忙翻修妹妹家時在壁爐發現驚人禮物，來自1969年的時光膠囊，將近半世紀前屋主親手留給未來屋主的祝福，讓他們一家相當感動，直呼：「這樣的真心與貼心，在現代相當珍貴」。

根據《太陽報》報導，貝文在為罹患腦動脈瘤的妹妹黛博拉翻新屋子，以方便她與家人住近一點，能相互照顧。然而當他們鑿開家中壁爐時，意外發現一個藏在裡面的神秘包裹，裏面放著1969年的舊伯明罕晚報報紙，以及前屋主的黑白照片。

短短15分鐘後，他們又在壁爐另一側的柱子裡發現第二個時光膠囊，是來自34年前（1988年）屋主所留下的親筆祝福卡片。

當他們打開閱讀時，大家滿是感動，前屋主寫著：「展信愉快，我們希望您們在這個新家有著無比幸福與好運。我們在1967年5月住進這裡，當時這棟房子剛蓋好，而我們在這裡得到了滿滿的滿足與安全感，希望你們也喜歡這間房子，以及它的花園。」

卡片裡還寫著，最初的壁爐建於1969年，1988年8月又翻新它，他們想到某天新任屋主接手時可能也會想要有新的改變，「所以你們大概會看到這張卡片，也希望你們一切幸運。」前屋主在卡片裡留下祝福，更邀請全家人包含兒子、媳婦們一起簽名。

貝文一家人看到時光膠囊相當驚喜，也認為這是一間無私且可愛的事情，而這也是現代社會所缺乏的心意。貝文表示，妹妹黛博拉兩週前才買下這間房子，在這之前，這間房子已經空了4年，需要花費很多時間整修。

貝文說，黛博拉讀完卡片時相當感動，也認為時光膠囊的發現，對因為生病而與家人住更近的妹妹來說，是一種莫大的祝福，因為她得到了前屋主所說的，在這間房子裡獲得了幸福、滿足與安全感。

延伸閱讀

北市上班族為新房「住周邊縣市天天通勤」划算嗎？釣出過來人分享經驗

打房無效？板橋物件喊價嚇壞北漂族 媒體人陪看房也感嘆「不可思議」

他質疑空屋出租為何還禁寵物？ 眾人打臉：不想受氣就自己買

房客退租「整組流理台」和5家電跟著消失 網勸直接提告

相關新聞

愛小孩成癮！夫婦年花數百萬養22個孩子 有錢老公出事了暫停收養

一對小孩成癮的夫婦，每年花費250萬養育22個小孩，原本預計收養105個孩子的他們，因富豪丈夫意外入獄，而不得不中斷計劃。

裝修家裡挖到兩個年代時光膠囊 前屋主留下充滿洋蔥卡片

居住在英國伯明罕的42歲男子貝文，幫忙翻修妹妹家時在壁爐發現驚人禮物，來自1969年的時光膠囊，將近半世紀前屋主親手留給未來屋主的祝福，讓他們一家看的相當感動，直呼：「這樣的真心與貼心，在現代相當珍貴」。

希臘越野賽跑驚魂！跑者竟「遭閃電擊中」釀1死1重傷

近日一場在希臘舉辦的夜間越野跑步賽事（Trail Running）傳出意外，一名參賽者竟「被閃電擊中」死亡，另外一人則受...

紐西蘭天氣惡劣…海豹誤闖民宅 屋主讚：開大門就乖乖走人

紐西蘭天氣惡劣，一名海洋生物學家的家裡來了一名不速之客：一隻海豹，屋主太太說牠是一名「好客人」，在房子裡待了一會兒後，見...

日本結帳照爆紅！女Coser「胸前一抖」日台網友全嗨翻 身分曝光

新冠肺炎延燒全球兩年多，不僅口罩、酒精成為必備物品，民眾也會以各種方法防疫，減少被病毒感染的機會。日前，台灣一名網友在推特上分享，日本人因注重衛生，都會以托盤交易現金，並在文中附上一張某展售會的現場照，不料竟引來台日網友「大歪樓」，所有人都將目光移到後方性感女Coser的身上...

眼睛跟盤子一樣大！「深海巨獸」被沖上岸破皮斷手 慘死原因曝光

根據外媒《DAILY STAR》報導，南非一處海灘上發現了一隻令人毛骨悚然的「深海巨獸」，光是眼睛就像餐盤一樣大。專家研判牠可能是為了覓食冒險進入淺水區，卻不幸被船隻螺旋槳擊中因此漂到岸上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。