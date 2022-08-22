裝修家裡挖到兩個年代時光膠囊 前屋主留下充滿洋蔥卡片

居住在英國伯明罕的42歲男子貝文，幫忙翻修妹妹家時在壁爐發現驚人禮物，來自1969年的時光膠囊，將近半世紀前屋主親手留給未來屋主的祝福，讓他們一家相當感動，直呼：「這樣的真心與貼心，在現代相當珍貴」。

根據《太陽報》報導，貝文在為罹患腦動脈瘤的妹妹黛博拉翻新屋子，以方便她與家人住近一點，能相互照顧。然而當他們鑿開家中壁爐時，意外發現一個藏在裡面的神秘包裹，裏面放著1969年的舊伯明罕晚報報紙，以及前屋主的黑白照片。

短短15分鐘後，他們又在壁爐另一側的柱子裡發現第二個時光膠囊，是來自34年前（1988年）屋主所留下的親筆祝福卡片。

當他們打開閱讀時，大家滿是感動，前屋主寫著：「展信愉快，我們希望您們在這個新家有著無比幸福與好運。我們在1967年5月住進這裡，當時這棟房子剛蓋好，而我們在這裡得到了滿滿的滿足與安全感，希望你們也喜歡這間房子，以及它的花園。」

卡片裡還寫著，最初的壁爐建於1969年，1988年8月又翻新它，他們想到某天新任屋主接手時可能也會想要有新的改變，「所以你們大概會看到這張卡片，也希望你們一切幸運。」前屋主在卡片裡留下祝福，更邀請全家人包含兒子、媳婦們一起簽名。

貝文一家人看到時光膠囊相當驚喜，也認為這是一間無私且可愛的事情，而這也是現代社會所缺乏的心意。貝文表示，妹妹黛博拉兩週前才買下這間房子，在這之前，這間房子已經空了4年，需要花費很多時間整修。

貝文說，黛博拉讀完卡片時相當感動，也認為時光膠囊的發現，對因為生病而與家人住更近的妹妹來說，是一種莫大的祝福，因為她得到了前屋主所說的，在這間房子裡獲得了幸福、滿足與安全感。