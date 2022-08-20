日本結帳照爆紅！女Coser「胸前一抖」日台網友全嗨翻 身分曝光

新冠肺炎延燒全球兩年多，不僅口罩、酒精成為必備物品，民眾也會以各種方法防疫，減少被病毒感染的機會。日前，台灣一名網友在推特上分享，日本人因注重衛生，都會以托盤交易現金，並在文中附上一張某展售會的現場照，不料竟引來台日網友「大歪樓」，所有人都將目光移到後方性感女Coser的身上，她的真實身分也立刻被人挖出。

台灣實況主「加鹽黑糖」近日在推特分享梗圖，畫面疑似為日本大型同人展售會（Comic Market）的現場。加鹽黑糖在文中寫道，「日本人都很注重衛生，在錢的交易上一定會拿一個塑膠盤把錢放在上面拿給對方」，儘管這麼做少了些親近感，但為了減少接觸染疫的機會，無疑是項值得學習的方法。

該推文吸引大批網友留言，但多數人「醉翁之意不在酒」，大家關心的並非紅圈內的現金交易畫面，而是被照片後方「神還原」的火辣女Coser吸住目光。從照片可見，該名女Coser裝扮成Fate系列作品的「玉藻前」一角，身穿開高衩的服裝，胸前的低胸設計彷彿身在危險邊緣一般，令人不禁為之顫抖，卻又難以將視線移開。

推文在網路上瘋傳，台、日網友更打破語言隔閡一同欣賞這張「奇蹟美照」，「後面吸引了我的視線」、「這照片真的太強了」、「星球的萬有引力太過強大，我脫離不了」、「很大我是說放錢的盤子」，也有人推測，該Coser為了還原角色，應該有另外穿上Cosplay用的「假胸部」。

網友們也挖出該名女Coser的真實身分正是「エミタス®︎」，エミタス®︎相當熱衷於Cosplay，時常在社群媒體上分享一系列作品。エミタス®︎發現自己的照片被意外瘋傳後，也立刻在推特上證實自己是本人，她也提到，當時只是路過而已，真的不是故意闖入別人的鏡頭。