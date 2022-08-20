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Ian有屎味、Mary有酸餿味？ 23歲男患罕見病能聞到文字味道

香港01／ 撰文： 番茄妹
圖片自Henpuffs@Tiktok
圖片自Henpuffs@Tiktok

文字竟有尿騷味? 英國一名23歲男子患有罕有神經系統疾病，該疾病讓他能感受和「聞」到文字的味道。每當他接觸不同的人，他都能夠聞或感受到別人名字所屬的獨特味道，有些人的名字更讓他覺得自己未必能與其成為朋友。你能想像名字能帶來甚麼味道嗎?

根據英國媒體《每日郵報》報導，一名當地名為Henry Gray 的男子在2009年被診斷患有「詞彙-味道聯覺」（Lexical-gustatory synesthesia）。這個病會讓人的味覺和文字連結，因而每當Henry 看到一些文字的時候，便會對其產生相應的味道和感覺。

Henry表示，他從有記憶開始便對名字有不一樣的感覺，而他一直都以為這是其他人都有的狀況。一直到2009年，他的父母和老師發現他會評論同學名字所有的味道，因而才知道自己患有罕見的疾病。

那Henry 是否能嘗到每一個字的味道? Henry 亦提到他並非每一個字都能嘗或感受到其感覺或味道，大部分的文字對他來說就只是一些背景聲和雜音，唯獨是名字總會為他帶來不一樣的味道和體驗。而Henry 的職業是一位酒吧調酒師，所以他都表示每當檢查顧客身分證的時候，顧客的名字都會令他味覺和嗅覺產生強烈感受。

Henry對一些名人的名字都會有不一樣的感覺，例如英國首相約翰遜（Boris Johnson)的名字對他而言就像被繳踩扁的硬殼甲蟲，而美國前總統特朗普(Donald Trump)和珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）則分別像是被壓扁的橡皮鴨和鞋子裡的味道。除此之外，Henry 尤其對「Kristy」這個名字比較敏感，因他形容說該名字有一陣尿騷味。他甚至無法肯定能否跟其約會或成為朋友。Henry更列出分別10個令他有「好」感和20個有「壞」感的名字。快來看看是否你的名字也被列在榜上!

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文章授權轉載自《香港01》

味道 英國 女生 約會 港大

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