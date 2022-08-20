洗馬桶影片瘋傳獲激讚 仙氣美女網紅擁60萬粉絲 職業竟是清潔工

職業無分貴賤，別以為美女網紅的正職都是模特兒或演員，大家不妨將眼界擴闊一點！印尼1名貌似楊穎（Angelababy）的年輕女生哈他拉（Nissya Hatala），在社交平台小有名氣，單在抖音（TikTok）就擁有逾60萬人追蹤，但原來卸下電眼濃妝後，其正職就是清潔工，她十分認真地對待自己的工作，更大方地把洗廁所的片段上傳分享，落地擦馬桶功架十足，超大反差讓網民讚爆，直呼這種女生更吸引，「認真工作的女生最美！」。

哈他拉不時在TikTok及Instagram分享日常生活，按讚總數甚至超越960萬次，顯示其人氣極高，而她經常會化濃妝擺「舖士」拍美照，又會分享1些產品試用文。不過她其中最高觀看率的片段，正是她穿上清潔工的制服、盤起頭髮刷馬桶的影片，只見她認真地擦馬桶，毫不介意公開自己的職業。

哈他拉曾表示重要的是努力工作，而不是做什麼工作，而且能夠在失業率偏高的年代擁有1份工作並持續努力，已感到自豪。網民都被哈他拉的正能量感染，大讚她是「最美清潔工」、「努力工作值得尊敬」。

哈他拉不時會在TikTok分享工作日常，其中一條最高觀看率的片段，正是她穿上清潔工的制服、盤起頭髮刷馬桶的影片。（TikTok影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》