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印度警方搗破「假警局」 經營8個月且在真警察局長家不遠處

香港01／ 撰文：成依華
圖為印度警察示意圖。法新社
圖為印度警察示意圖。法新社

印度比哈爾邦（Bihar）搗破一間由犯罪集團經營的假警局，拘捕4男2女，合共6人。這間「警局」在一間酒店內運作長達8個月，距離真警察局長的家僅500米，而且這些假警察會穿上配有職級徽章的制服，也會陀槍。

據法媒報道，歹徒在一間酒店內設立辦公室，然後向報案的民眾收取金錢，又會聲稱可以在收錢後確保民眾找到社會福利住房，或是在警隊內覓得職位，預計已有數以百計的民眾受騙。

《電訊報》引述警方指「對於例行的報案，他們會收取100至500印度盧比（約9.8港元至49.1港元）作為費用，但對於分配房屋和警察工作，賄賂金額是數千印度盧比。」也有一名警員稱「我們都曾聽過國內有假警察或假調查人員，但第一次聽見有假警局。」

印度警方成功搗破「假警局」，源於有真警員早前在巡邏時發現兩名一男一女的可疑「警察」，他們配備的槍枝與官方選用的不同，因此露出馬腳。真警方之後拘捕6人，但相信幕後黑手仍然在逃。部份被捕者聲稱自己也是受害人，以為自己是真警察。

延伸閱讀：

印度狂買俄羅斯石油每日95萬桶　外長：有責任讓國民得到最抵交易

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文章授權轉載自《香港01》

警察 印度 酒店 制服

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