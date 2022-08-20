聽新聞
test
0:00 / 0:00
印度警方搗破「假警局」 經營8個月且在真警察局長家不遠處
印度比哈爾邦（Bihar）搗破一間由犯罪集團經營的假警局，拘捕4男2女，合共6人。這間「警局」在一間酒店內運作長達8個月，距離真警察局長的家僅500米，而且這些假警察會穿上配有職級徽章的制服，也會陀槍。
據法媒報道，歹徒在一間酒店內設立辦公室，然後向報案的民眾收取金錢，又會聲稱可以在收錢後確保民眾找到社會福利住房，或是在警隊內覓得職位，預計已有數以百計的民眾受騙。
《電訊報》引述警方指「對於例行的報案，他們會收取100至500印度盧比（約9.8港元至49.1港元）作為費用，但對於分配房屋和警察工作，賄賂金額是數千印度盧比。」也有一名警員稱「我們都曾聽過國內有假警察或假調查人員，但第一次聽見有假警局。」
印度警方成功搗破「假警局」，源於有真警員早前在巡邏時發現兩名一男一女的可疑「警察」，他們配備的槍枝與官方選用的不同，因此露出馬腳。真警方之後拘捕6人，但相信幕後黑手仍然在逃。部份被捕者聲稱自己也是受害人，以為自己是真警察。
延伸閱讀：
印度狂買俄羅斯石油每日95萬桶 外長：有責任讓國民得到最抵交易
柬埔寨園區騙案非最恐怖 印度「人血農場」受害者虛弱到無法逃脫
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言