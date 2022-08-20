快訊

遺體成塊被丟在多處 「福岡OL分屍遺棄案」高懸12年未偵破

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八胞胎長大了！辣媽曝孩子近況 坦承：當年拍A片很蠢

聯合新聞網／ 綜合報導
之前曾紅極一時的八胞胎如今都已升上八年級。圖擷自娜迪亞IG帳號
之前曾紅極一時的八胞胎如今都已升上八年級。圖擷自娜迪亞IG帳號

美國一名「八胞胎媽媽」在2009年曾因她賺錢養家的方式引發爭議，日前她在社群媒體上發布孩子們的新學期入學照，網友也紛紛獻上祝福。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，今年47歲的單親媽媽娜迪亞（Nadya Suleman）在2009年以人工授孕方式懷上八胞胎，成為全球頭條。因為夢想擁有大家庭，在生下八胞胎之前她已經透過相同方式生下4男2女。生下八胞胎後娜迪亞便晉升14寶媽。當時她失業又離婚，只能靠政府補助生活。因此為了養家她曾經拍A片、為成人雜誌拍裸照，也曾經帶著孩子拍實境節目。

八胞胎小時候的模樣十分可愛。圖擷自娜迪亞IG帳號
八胞胎小時候的模樣十分可愛。圖擷自娜迪亞IG帳號

近期她在Instagram上分享八胞胎升上八年級的照片，並寫道：「孩子們，要以自己為榮，因為你們是那麼善良、懂得尊重人又會幫助同儕、老師和教職員。你們是六七年級學生的好榜樣，我愛你們。」語末還附上愛心符號，滿滿母愛讓人看了十分感動。

她在接受其他媒體採訪時表示，其實自己很後悔當時成為A片女星，認為這個決定「既愚蠢、不成熟又自私」。她說自己是因為家中實在沒有錢，她出於絕望才出此下策養家活口。現在她只希望不要受到鎂光燈關注，好好的為家人創造更美好的生活。

社群媒體 親子

延伸閱讀

54年來不停求子失敗 印度老婦70歲成功誕下健康寶寶

影／她假裝現場直播「擴音連線FBI」 嚇跑詐騙電話

影／寶寶性別派對請來鋼管舞女郎「熱舞揭曉」 準媽媽看傻眼

男童咳嗽長達5年 一檢查發現原來吞了「一朵花」

相關新聞

影／健身教練上超市買爆700顆雞蛋 維持肌肉一天要吃100顆

美國一名健身愛好者日前在社群媒體上分享自己維持肌肉的飲食秘密，讓眾人看了嘖嘖稱奇。

八胞胎長大了！辣媽曝孩子近況 坦承：當年拍A片很蠢

美國一名「八胞胎媽媽」在2009年曾因她賺錢養家的方式引發爭議，日前她在社群媒體上發布孩子們的新學期入學照，網友也紛紛獻上祝福。

影／逃出開往屠宰場的卡車！「落跑公牛」市區橫衝直撞引恐慌

路透報導，祕魯首都利馬（Lima）17日發生一頭公牛從載著牠前往屠宰場的卡車脫逃，隨後在市區引發恐慌，至少一人受傷後被送...

男童咳嗽長達5年 一檢查發現原來吞了「一朵花」

澳洲一名男童從小就常吃東西噎到，家人以為他是氣喘或其他問題，直到如今已經8歲才發現他的呼吸道裡卡了一朵花。

影／寶寶性別派對請來鋼管舞女郎「熱舞揭曉」 準媽媽看傻眼

近年流行預測寶寶性別的性別揭曉派對，不少人會邀請親朋好友到場慶祝。日前一對夫妻舉辦性別揭曉派對，但他們的慶祝方式非常奇特，竟然是請來鋼管舞女郎跳鋼管舞，引發網友熱議。

影／她假裝現場直播「擴音連線FBI」 嚇跑詐騙電話

詐騙方式推陳出新，不少網友也紛紛上網分享自己打擊詐騙的方法。國外一名網紅就將自己接到詐騙電話的通話過程拍成影片與眾人分享，讓其他人看了啼笑皆非。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。