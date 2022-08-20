影／健身教練上超市買爆700顆雞蛋 維持肌肉一天要吃100顆

美國一名健身愛好者日前在社群媒體上分享自己維持肌肉的飲食秘密，讓眾人看了嘖嘖稱奇。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，費爾南多·托拉卡（Fernando Torraca）是一名專業健身教練，他常在Tik Tok上分享自己的增肌減脂料理，也常分享自己的健身菜單。他自稱為「飲控之王」（The King of Diet），光是Tik Tok上就有52萬名粉絲追蹤。

日前他在Tik Tok上分享，自己購買了700顆雞蛋，不過他寫道「700顆蛋也只夠我吃7天」。他在自己的YouTube頻道分享，自己一天就要吃100顆蛋，並解釋自己為什麼一天要吃那麼多蛋，也拍攝他如何料理這100顆蛋。

費爾南多說自己一天要吃4到5餐，所以一餐要吃大概20到25顆蛋。不過他在影片中把所有蛋黃倒掉，表示自己只會吃其中兩顆蛋的蛋黃。他說自己不想買現成的蛋液，因為他認為只有自己打出來的蛋是真實的，口感也跟現成蛋液不一樣。而之所以會選擇多吃蛋，少吃魚肉、紅肉或其他蛋白質，是因為他會脹氣，感覺要花很多時間才能消化。

許多網友都留言批評他浪費食物，就算把不吃的蛋黃賣給烘焙坊或送給親友也好，不該這樣直接倒掉。但他解釋，自己不把沒用到的蛋黃分給其他人吃，是因為怕裡面有細菌，到時他得要為他人的健康負責任。有網友開玩笑地說他應該直接養幾隻雞在家裡比較快，也有網友酸他這麼做只是為了引人注目。