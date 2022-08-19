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男童咳嗽長達5年 一檢查發現原來吞了「一朵花」

聯合新聞網／ 綜合報導
馬利從3歲就開始常常噎到、咳嗽，近期檢查才發現氣管中有一朵塑膠花。圖擷自ABC News
馬利從3歲就開始常常噎到、咳嗽，近期檢查才發現氣管中有一朵塑膠花。圖擷自ABC News

澳洲一名男童從小就常吃東西噎到，家人以為他是氣喘或其他問題，直到如今已經8歲才發現他的呼吸道裡卡了一朵花。

ABC News報導，馬利（Marley Enjakovic）從還在蹣跚學步時，就常會吃東西噎到，有時還會作嘔將東西吐出來。不過家人一直以為可能是馬利吃得太快，而且通常嘔吐或噎到後，馬利很快就會恢復，所以家人始終覺得沒什麼問題。

近年來馬利開始出現呼吸急促和咳嗽等症狀，前前後後進出醫院多次。剛開始醫師診斷馬利的症狀應該是氣喘，所以讓他接受氣喘治療。但是2021年12月，氣管擴張劑也沒有辦法馬利的症狀，他出現劇烈咳嗽的情形，於是被緊急送往醫院。

醫師檢查後發現馬利體內氧氣含量很低，胸部X光片也顯示氣管跟食道都有問題。醫師使用支氣管鏡檢查，才發現馬利患有氣管食道瘻管，這是一種先天性疾病，馬利的氣管跟食道之間有通道相連，導致他進食時，食物會進入氣管和肺部。

馬利被送往墨爾本的醫院接受手術，沒想到這時醫師卻發現他的氣管裡有一朵塑膠花。原來過去因為馬利身體常常呈現發炎狀態，因此醫師都沒有發現這朵花。馬利的媽媽表示，他認為這朵花應該已經在他體內5年了，因為馬利是在5年前開始出現症狀的。

醫療團隊已經於今年一月取出這朵塑膠花，接下來還會進行其他手術，以胸部的肌肉填補食道與氣管中間的空隙。

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