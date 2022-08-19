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影／寶寶性別派對請來鋼管舞女郎「熱舞揭曉」 準媽媽看傻眼
近年流行預測寶寶性別的性別揭曉派對，不少人會邀請親朋好友到場慶祝。日前一對夫妻舉辦性別揭曉派對，但他們的慶祝方式非常奇特，竟然是請來鋼管舞女郎跳鋼管舞，引發網友熱議。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，波帕（Maria Popa）是一名鋼管舞者，常會在社群媒體上分享自己表演的照片和影片。日前她在Tik Tok上分享一段她和另一名舞者在性別揭曉派對上的表演，引發討論。
影片中她和另一名舞者分別穿著粉紅色及粉藍色的比基尼，象徵男生和女生，兩人在鋼管上熱舞，懷孕的女子看起來非常驚喜感動，過程中還頻頻拍手讚嘆舞者的表演。先生則從頭到尾深情的抱著妻子。
@mariap_poledance
а вот и результат 😍 хейтерам пройти мимо #рек #реки #genderparty♬ ily (i love you baby) - 2020 Remix - We Rabbitz
不少網友覺得很奇怪，表示從未看過有人的性別揭曉派對請來鋼管舞者慶祝。不過後來有夫妻的朋友留言說因為懷孕的女子自己就是鋼管舞老師，因此才會安排鋼管舞作為性別揭曉派對的表演。大部分的網友都覺得這樣的慶祝方式很特別，也有網友開玩笑說「只要沒有燒掉任何東西，就是很棒的慶祝方式」。
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