快訊

空橋「搶人」說詞一日數變 洪孟楷：警政署見鬼了？

全球PMI陸續跌破50 經濟緊縮正式到來

相隔7年重返威廉波特少棒世界賽！ 中華隊2:0義大利奪首勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／寶寶性別派對請來鋼管舞女郎「熱舞揭曉」 準媽媽看傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一對夫妻舉辦性別揭曉派對，請來鋼管舞者跳舞慶祝。圖擷自Tik Tok
國外一對夫妻舉辦性別揭曉派對，請來鋼管舞者跳舞慶祝。圖擷自Tik Tok

近年流行預測寶寶性別的性別揭曉派對，不少人會邀請親朋好友到場慶祝。日前一對夫妻舉辦性別揭曉派對，但他們的慶祝方式非常奇特，竟然是請來鋼管舞女郎跳鋼管舞，引發網友熱議。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，波帕（Maria Popa）是一名鋼管舞者，常會在社群媒體上分享自己表演的照片和影片。日前她在Tik Tok上分享一段她和另一名舞者在性別揭曉派對上的表演，引發討論。

影片中她和另一名舞者分別穿著粉紅色及粉藍色的比基尼，象徵男生和女生，兩人在鋼管上熱舞，懷孕的女子看起來非常驚喜感動，過程中還頻頻拍手讚嘆舞者的表演。先生則從頭到尾深情的抱著妻子。

@mariap_poledance

а вот и результат 😍 хейтерам пройти мимо #рек #реки #genderparty

♬ ily (i love you baby) - 2020 Remix - We Rabbitz

不少網友覺得很奇怪，表示從未看過有人的性別揭曉派對請來鋼管舞者慶祝。不過後來有夫妻的朋友留言說因為懷孕的女子自己就是鋼管舞老師，因此才會安排鋼管舞作為性別揭曉派對的表演。大部分的網友都覺得這樣的慶祝方式很特別，也有網友開玩笑說「只要沒有燒掉任何東西，就是很棒的慶祝方式」。

懷孕 派對

延伸閱讀

渣男惹錯人！霸氣女用「這一招」報復劈腿男友 全鎮居民都叫好

她每周排班雙交「男友和女友」 3P簽性愛合約相安無事

14年養成計畫？女子養大繼子嫁給他 前夫氣炸：早就在引誘了

54年來不停求子失敗 印度老婦70歲成功誕下健康寶寶

相關新聞

影／寶寶性別派對請來鋼管舞女郎「熱舞揭曉」 準媽媽看傻眼

近年流行預測寶寶性別的性別揭曉派對，不少人會邀請親朋好友到場慶祝。日前一對夫妻舉辦性別揭曉派對，但他們的慶祝方式非常奇特，竟然是請來鋼管舞女郎跳鋼管舞，引發網友熱議。

影／她假裝現場直播「擴音連線FBI」 嚇跑詐騙電話

詐騙方式推陳出新，不少網友也紛紛上網分享自己打擊詐騙的方法。國外一名網紅就將自己接到詐騙電話的通話過程拍成影片與眾人分享，讓其他人看了啼笑皆非。

拍賣會標下行李箱變恐怖箱！驚見「2童屍」 警證實已死亡多年

紐西蘭最大城市奧克蘭（Auckland）一場倉庫拍賣會售出的行李箱，被得標者發現內部裝有人類遺骸，警方今天證實，行李箱中...

在威尼斯大運河玩衝浪 市長火大罵2人是「傲慢蠢貨」

義大利威尼斯17日發生2名衝浪客沿著最繁忙的大運河呼嘯而過，讓勃然大怒的市長痛批他們是「傲慢蠢貨」（Overbearin...

她每周排班雙交「男友和女友」 3P簽性愛合約相安無事

美國一名26歲的女性日前受訪表示，自己同時有男友也有女友，為了避免對方吃醋，要展開「三人行」時，他們還先簽定了「性愛協議」。這樣特殊的三角關係引發不少網友討論。

14年養成計畫？女子養大繼子嫁給他 前夫氣炸：早就在引誘了

俄羅斯一名37歲網紅近期開心宣布自己又要當媽了。不過此消息一出卻引發不少爭議，因為她懷的孩子是自己繼子的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。