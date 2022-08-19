影／她假裝現場直播「擴音連線FBI」 嚇跑詐騙電話

詐騙方式推陳出新，不少網友也紛紛上網分享自己打擊詐騙的方法。國外一名網紅就將自己接到詐騙電話的通話過程拍成影片與眾人分享，讓其他人看了啼笑皆非。

據《鏡報》（Mirror）報導，艾蜜莉（Emily）是英國知名網紅，她常在自己的社群媒體上分享自己的育兒日常，吸引多達150萬名粉絲追蹤。日前她在Tik Tok上分享自己接到詐騙電話，影片中她用擴音的方式跟對方講電話，對方要求艾蜜莉告知信用卡號碼，艾蜜莉在回答時說「3、2、1……大家晚安，歡迎收看電視直播，今天我們要來調查詐騙電話，FBI也在線上追蹤這支號碼。」對方被嚇得完全愣住，一語不發，誰知艾蜜莉趁勝追擊，還接著追問對方「先生，您的大名是？」讓他嚇得趕緊掛了電話。

艾蜜莉在影片上寫道：「下次接到詐騙電話你可以這麼做」，讓不少網友大讚艾蜜莉的回應方式太聰明。

許多人也紛紛留言分享自己的「反詐騙」方法，一名網友就說自己故意拿平底鍋在話筒旁邊大力敲擊，讓其他網友回覆真是痛快。另一名網友則分享自己的爸爸每次接到詐騙電話就會問對方「你媽知道你在做什麼工作嗎？」每每都嚇得對方趕緊掛電話。也有網友說現在懂得如何反整詐騙集團，對方很快掛斷他還會覺得有點惆悵。