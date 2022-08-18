她每周排班雙交「男友和女友」 3P簽性愛合約相安無事

美國一名26歲的女性日前受訪表示，自己同時有男友也有女友，為了避免對方吃醋，要展開「三人行」時，他們還先簽定了「性愛協議」。這樣特殊的三角關係引發不少網友討論。

據《鏡報》（Mirror）報導，現年26歲的艾里（Irie Ewers）3年前在交友軟體上認識了33歲的湯姆（Tom Smith）。兩人第一次見面以後就非常來電，開始一對一的交往。艾里一直以來都是雙性戀，兩人在交往兩年時協議，可以找第三個人加入他們的關係中。

艾里受訪時表示，要展開三人行之前，兩人就擬定協議，以避免誤觸地雷。協議包括「進行性行為之前只能喝兩杯酒」、「艾里要先親吻另一名女性」等等。一開始艾里及湯姆找了幾個女生一起3P發生一夜情。不過他們希望能夠建立更長遠的關係。2021年年初，這對情侶在一家餐廳用餐時遇到32歲的艾莉克絲（Alex Jones），發現彼此很聊得來，於是艾莉克絲便開始和他們展開多角戀。

雖然艾莉克絲的性向是喜歡女性的，不過她除了跟艾里交往之外，也會與湯姆約會，以此加深三人之間的連結，三人也開始同居。後來這段關係轉為開放式關係，為了讓湯姆能夠多認識一些女性，湯姆已經搬到其他地方。現在艾里週一和週三陪女友，週二和週四則用來陪男友。她非常享受這樣的關係。

不過這樣的關係當然引來不少批評。艾里表示，有一次他們在火車上牽手、接吻，一名男性乘客就惡言相向，要他們去死。也有網友認為這樣的價值觀非常扭曲，毫無道德可言，也不可能持久。不過艾里說自己的爸媽對於這樣的關係並未多說什麼。