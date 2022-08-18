14年養成計畫？女子養大繼子嫁給他 前夫氣炸：早就在引誘了

俄羅斯一名37歲網紅近期開心宣布自己又要當媽了。不過此消息一出卻引發不少爭議，因為她懷的孩子是自己繼子的。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，37歲的瑪莉娜（Marina Balmasheva）之前就已經為繼子生下一個孩子，目前1歲8個月大。不過近期她又傳出喜訊，表示自己又為23歲繼子弗拉基米爾（Vladimir 'Vova' Shavyrin）懷了一個寶寶，兩人在社群媒體上分享這則消息，喜悅之情溢於言表。

報導指出，在與前夫離婚之前，瑪莉娜就和繼子有染。前夫阿列克謝（Alexey）在接受節目採訪時控訴，瑪莉娜從繼子升上大學後就一直引誘他，甚至還曾在深夜裡跑進繼子房間，接著阿列克謝便聽到房間傳來性愛的歡愉聲，讓他非常不能接受。不過瑪莉娜則否認，表示自己是在跟阿列克謝離婚後才跟弗拉基米爾交往的。

瑪莉娜是在14年前結婚，當時兩人一起養育阿列克謝跟前妻生下的兒子，也就是瑪莉娜的「現任丈夫」弗拉基米爾。因為擔心自己的外表比「老公」看起來老，因此瑪莉娜非常努力維持外表，不但努力減肥，還砸大錢整形。

由於擔心年輕的丈夫有一天會離開她，瑪莉娜還在結婚時要求訂下婚前協議，以確保所有資產在她手上。她表示，自己經營社群媒體，靠這筆錢來負擔全家人的一切開銷，因為這樣弗拉基米爾就不用去做平凡的辦公室工作。