快訊

台南百年老店又少一家 昔日糕點霸主「永瑞珍」中秋後熄燈

今西半部防午後雷陣雨 吳德榮：觀察下周是否成颱

他上機發現嘔吐物要求換位 空服員僅用毛毯蓋著「繼續坐吧」

聯合新聞網／ 綜合報導
一組從英國前往土耳其旅行的家庭，上機後發現座位上都是嘔吐物，感到非常噁心。圖擷自The Mirror
一組從英國前往土耳其旅行的家庭，上機後發現座位上都是嘔吐物，感到非常噁心。圖擷自The Mirror

一組英國家庭準備從倫敦搭機前往土耳其，不料卻在機位上發現被覆蓋的嘔吐物，向機組人員反應後，被拒絕換位子，並希望他們待在原位上，讓這組家人相當不能接受。

根據《鏡報》報導，該家庭裡的兒子上機後，要拿起座位上的毛毯，沒想到上面全沾滿嘔吐物，向機組人員反應卻沒有得到回應，更堅稱是這家庭坐錯位子。

52歲的爸爸賈斯丁表示，當時機組人員用毛毯蓋著嘔吐物，且不想讓他們換位子，而媽媽也說，本來沒有注意到這件事，但發現毯子上都是滿滿嘔吐物時，才知道兒子的位子有狀況。

睽違3年終於可以搭機出國旅行，但卻沒想到留下難忘的經歷，這家人表示，「我們試圖找到位子且放好行李，但沒想到兒子轉身坐下時，卻摸到嘔吐物」，因為不能換位子關係，整個航程兒子的腳都是縮舉在位子上，無法放下，最後他們發現有其他位子，才換到其他位子。

隨後該航空公司承認機組人員的確是用毛毯蓋住嘔吐物，但這家人也確實坐錯位子，而嘔吐物是前一班乘客所留下，礙於航班時間關係，無法立即馬上清潔，才會導致有此現象出現。

延伸閱讀

遊客不聽漲潮警告硬開上沙灘 2台車慘遭滅頂

被浪捲入海中衝荒島…男只吃檸檬差點絕望 幸遇這群人獲救

女戀上殭屍娃娃「執意結婚」 更撿來一群鬼娃娃當小孩

影／飛機裡有個神秘小空間 空服員：爬進昏睡2小時超幸福

相關新聞

他上機發現嘔吐物要求換位 空服員僅用毛毯蓋著「繼續坐吧」

一組英國家庭準備從倫敦搭機前往土耳其，不料卻在機位上發現被覆蓋的嘔吐物，向機組人員反應後，被拒絕換位置，並希望他們待在原位子上，讓這組家人相當不能接受。

渣男惹錯人！霸氣女用「這一招」報復劈腿男友 全鎮居民都叫好

情郎變渣男，姊妹們就該站出來！日前，澳洲一名女子發現男友「另有愛人」，不堪被腳踏兩條船的她決定出手報復，直接刷卡買下當地某家報紙的全版廣告，用斗大的字體將男友的惡行惡狀公諸於世，文末還寫著「我刷了你的信用卡買下這篇廣告」。豪爽又霸氣的復仇方式立刻引爆話題...

樂高蘭花積木化身為《怪奇物語》大魔神 網讚嘆：說明書在哪？

樂高積木是許多人的興趣之一，在國內外也有許多大大小小相關的樂高比賽。國外則有一名樂高玩家Jayfa在臉書上分享自己為2022年Bio-Cup樂高拼砌大賽預賽而打造的作品「Demogorchid」，利用蘭花積木的零件，拼湊出知名美劇《怪奇物語》當中的腳色，臉部如花朵般盛開的大魔神。

跟著浪花一起搖？男女乘小船海上「情熱連結」 一絲不掛嚇壞遊客

感覺來了，擋也擋不住？日前，一段「火熱的影片」在網路上瘋傳，從畫面可見，一對男女搭乘腳踏船在海上遊覽，但下一秒竟天雷勾動地火，金髮女郎耐不住慾火，竟在光天化日之下與愛人「甜蜜交纏」，兩人不顧小船向著何方飄泊，只想盡情把握這幸福時刻。一旁的民眾捕捉這驚奇的「活春宮」畫面...

離奇！俄羅斯婦女上流動廁所竟被「脫軌火車撞死」

俄羅斯近日傳出一起離奇死亡事件，一名女子在上流動廁所時竟被「意外脫軌的火車」撞上而死亡。

被浪捲入海中衝荒島…男只吃檸檬差點絕望 幸遇這群人獲救

51歲的尼爾森（Nelson Nedy）在巴西里約的熱內盧海灘遭大浪捲走後，被海浪捲到荒島，他靠吃檸檬與木炭在荒島生活5天後，終於獲救。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。