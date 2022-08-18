他上機發現嘔吐物要求換位 空服員僅用毛毯蓋著「繼續坐吧」
一組英國家庭準備從倫敦搭機前往土耳其，不料卻在機位上發現被覆蓋的嘔吐物，向機組人員反應後，被拒絕換位子，並希望他們待在原位上，讓這組家人相當不能接受。
根據《鏡報》報導，該家庭裡的兒子上機後，要拿起座位上的毛毯，沒想到上面全沾滿嘔吐物，向機組人員反應卻沒有得到回應，更堅稱是這家庭坐錯位子。
52歲的爸爸賈斯丁表示，當時機組人員用毛毯蓋著嘔吐物，且不想讓他們換位子，而媽媽也說，本來沒有注意到這件事，但發現毯子上都是滿滿嘔吐物時，才知道兒子的位子有狀況。
睽違3年終於可以搭機出國旅行，但卻沒想到留下難忘的經歷，這家人表示，「我們試圖找到位子且放好行李，但沒想到兒子轉身坐下時，卻摸到嘔吐物」，因為不能換位子關係，整個航程兒子的腳都是縮舉在位子上，無法放下，最後他們發現有其他位子，才換到其他位子。
隨後該航空公司承認機組人員的確是用毛毯蓋住嘔吐物，但這家人也確實坐錯位子，而嘔吐物是前一班乘客所留下，礙於航班時間關係，無法立即馬上清潔，才會導致有此現象出現。
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