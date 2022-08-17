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樂高蘭花積木化身為《怪奇物語》大魔神 網讚嘆：說明書在哪？
樂高積木是許多人的興趣之一，在國內外也有許多大大小小相關的樂高比賽。國外則有一名樂高玩家Jayfa在臉書上分享自己為2022年Bio-Cup樂高拼砌大賽預賽而打造的作品「Demogorchid」，利用蘭花積木的零件，拼湊出知名美劇《怪奇物語》當中的腳色，臉部如花朵般盛開的大魔神。
原創作者Jayfa在臉書上表示，這主要是為2022年生物盃初賽的作品，主題是「自然」(Nature)，且零件來自樂高積木的蘭花套件。他更笑稱，一般的蘭花都超酷，看起來就像小怪獸的臉。
此外，臉書粉專「書架玩多肉」也分享表示，「好想要『蘭花魔神』組裝說明書，太帥氣了！」，此外樂高玩家Jayfa也有自己的作品網站供網友參考。
臉書「爆料公社」則有網友惡搞表示，「買了一盒蘭花盆栽的樂高積木，但因為沒附說明書，只好拿拼鋼彈的經驗硬來了。」
其他網友則紛紛表示，「本來不想買樂高的，現在想了」、「新世紀蘭花戰士」、「這個不錯，有怪奇物語的感覺」、「樂高被玩成了新高度」、「為什麼別人的樂高比較好玩」、「有神快拜」。
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