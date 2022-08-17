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跟著浪花一起搖？男女乘小船海上「情熱連結」 一絲不掛嚇壞遊客

聯合新聞網／ 綜合報導
一對男女在海上「忘情連結」，完全不顧他人眼光，盡情享受當下的幸福，讓一旁遊客看傻眼。示意圖／Ingimage
一對男女在海上「忘情連結」，完全不顧他人眼光，盡情享受當下的幸福，讓一旁遊客看傻眼。示意圖／Ingimage

感覺來了，擋也擋不住？日前，一段「火熱的影片」在網路上瘋傳，從畫面可見，一對男女搭乘腳踏船在海上遊覽，但下一秒竟天雷勾動地火，金髮女郎耐不住慾火，在光天化日之下與愛人「甜蜜交纏」，兩人不顧小船向著何方飄泊，只想盡情把握這幸福時刻。一旁的民眾捕捉這驚奇的「活春宮」畫面，影片流出後立刻掀起討論。

根據《太陽報》報導，事件發生在俄羅斯索契（Sochi）的一處海岸附近，一對男女在搭船遊覽時不慎觸動情火，隨即開始「愛的連結」，在小船上演18禁場面。從影片可見，該對男女赤裸地面對面，女子更不時向著男方湊近，兩人不分場合、不顧旁人，在海上演出「激情的樂章」，聲響傳遍四方，就算是大海也澆不熄他們的愛火。

由於當地是著名的渡假、觀光勝地，許多遊客都會搭乘小船享受海上風光，不料卻在光天化日之下碰上「愛的交響曲」攪局，讓旅客們相當尷尬。部分民眾看到這離譜的畫面後，不斷大笑，還有人當場捕捉「海上活春宮」的畫面，並將影片上傳至網路，引發網友熱烈討論。

儘管影片在網路造成轟動，但目前無法確認俄羅斯當局是否已著手調查該事件。但根據他國的相關案例，若民眾在公共場合做出脫序行為，將面臨罰款或拘禁的懲罰。

該對男女赤裸的模樣被一旁旅客全程記錄，影片也在網路掀起討論。圖／取自太陽報
該對男女赤裸的模樣被一旁旅客全程記錄，影片也在網路掀起討論。圖／取自太陽報

俄羅斯 情侶

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