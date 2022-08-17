活春宮片瘋傳！英情侶高溫下躺草地公然性交 1情況恐被罰下場慘

英國近日遭遇新一波熱波侵襲，到海灘、沙灘是不少人的消暑之選。惟一對情侶於斯旺西沙灘（Swansea Beach）遊玩到情到濃時，竟然公然在旁邊的草地上演「活春宮」。不雅過程被拍下並上傳到網絡，引起熱議，據報道，雖然於沙灘發生性行為在當地沒有違法，但若有人報警指相關因舉動感到困擾或騷擾，該對情侶便可能要罰款。

綜合外媒報道，事發上周五（8月12日），該對情侶在斯旺西沙灘遊玩期間，沒有理會幾米外的遊客正在玩水、曬太陽，便在沙灘旁的草地上公然性交，令人咋舌。

「活春宮」過程被路人拍下並上載到網絡，留言「溫暖的天氣讓每個人都變得性興奮（The warm weather makes everyone horny）」，旋即引起網民關注。

報道指出，雖然根據當地法例，在沙灘發生性行為並不違法，但如果有人報警指受相關行為困擾或感到被騷擾，便可能視為違法，依嚴重程度隨時面臨罰款。

英國一對情侶於斯旺西沙灘（Swansea Beach）遊玩到情到濃時，竟然公然在旁邊的草地上演「活春宮」。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》