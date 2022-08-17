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1780萬買一幢別墅意外獲86塊地皮 因「複製貼上」錯誤一夜變富婆

香港01／ 撰文： 卡洛兒
美國1名女子早前以59.4萬美元購入1間別墅，結果因地產公司員工的1個行政小錯誤，誤按下「複製貼上」，讓她額外獲得86塊地皮。 示意圖(ingimage)
美國1名女子早前以59.4萬美元購入1間別墅，結果因地產公司員工的1個行政小錯誤，誤按下「複製貼上」，讓她額外獲得86塊地皮。 示意圖(ingimage)

有云「一子錯滿盤皆落索」，但有人因1個錯漏，竟然意外成為擁有86塊地的富婆！美國1名女子早前以59.4萬美元（約1,780萬元台幣）購入1間別墅，結果因地產公司員工的1個行政小錯誤，誤按下「複製貼上」，讓她額外獲得86塊地皮，意味着她僅花了1棟物業的價錢，就成為了大地主。

根據《今日美國》報道，美國內華達州1位沒有透露真實姓名的女買家，原本在斯帕克斯（Sparks）購入1座單棟物業，價值59.4萬元（約1,780萬元台幣），然而文件記錄卻顯示，買家不但獲得其購買的房產，還額外得到84塊房屋用地及2塊其他地皮。

報道指這批土地其實是屬於建築公司托爾兄弟（Toll Brothers）的項目用地，有的已經建成住宅，並且出售了。相關人員追查後發現，地產公司員工在處理房產契約時，不小心把另一個案的資料「複製及貼上」在文件上，導致出現這嚴重的錯誤，目前已與該公司聯絡女子，希望能緊急修正錯誤。

為了彌補過失，該名女買家被要求將86塊地皮的擁有權轉讓給托爾兄弟，然後再由托爾兄弟轉讓給新業主，能否順利移交擁有權就要視乎雙方能否配合。

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文章授權轉載自香港01》

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