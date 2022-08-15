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影／北海道神社突噴30公尺高地下水柱 民眾朝聖專家卻說：小心火災！

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道一座神社境內地下水噴出水柱，引起許多民眾到場圍觀。圖擷取自twitter
北海道一座神社境內地下水噴出水柱，引起許多民眾到場圍觀。圖擷取自twitter

位於日本北海道南部長萬部町的「飯生神社」，近來區域內突然出現不明噴水，其水柱高達30公尺以上，因而引起許多民眾前往圍觀。但專家卻警告，表示這樣的噴水可能伴隨著瓦斯燃燒的危險，不宜太過接近。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，一位男性在8日替神社的祭典做準備時，突然聽到「噗嗡」的巨響，接著在過去民間企業曾開採天然瓦斯的地方，發現出現了個30多公尺高的水柱，水溫則落在23度左右。

研究「資源工學」的專家高橋徹哉表示，天然瓦斯很可能會和地下水一起噴出來，因此附近其實有火災燃燒的風險，必須要保持距離。由於水柱奇景引起許多民眾圍觀，當地政府也在半徑50公尺劃出警戒線，禁止一般人太過靠近水柱本身。

不少twitter網友也議論紛紛，表示「水柱的魄力好強大」、「最近北海道才有豪雨，現在還噴水」、「最近終於帶了祖母一起參觀，第六天了還沒要停止的樣子」、「好像跟長萬部溫泉沒有關係」、「聲音響徹了整個神社」、「大地的力量真的好厲害」、「這就是神秘的北海道」。

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