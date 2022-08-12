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鱷魚殺人！女子河邊洗腳被虐殺成「人彘」四肢全撕走 死狀極恐怖

香港01／ 撰文： 布萊恩
諾西赫拉在河邊洗腳時，被鱷魚咬住拖落河底，翌日屍體被尋獲時已變成「人彘」，四肢均被撕走，死狀極度恐怖。（網上圖片）
諾西赫拉在河邊洗腳時，被鱷魚咬住拖落河底，翌日屍體被尋獲時已變成「人彘」，四肢均被撕走，死狀極度恐怖。（網上圖片）

在一些國家的效外地帶不時發生鱷魚殺人事件，但馬來西亞這名女子卻死得格外悲慘！外媒報道，該名女子在河邊洗腳時，突然被鱷魚咬住拖落河底，家人試圖拯救卻不敵鱷魚之兇猛。女子屍體翌日被尋獲，慘變「人彘」四肢均被撕走消失，死狀極度恐怖。

綜合外媒報道，事發上月30日，馬來西亞的32歲女子諾西赫拉（Norsihela Sayong）與家人到丹絨布拉村（Tanjung Bulat）的河捕魚作晚餐，其間諾西赫拉把腳放入河中清洗，沒想到卻成為「獵物」，被突然衝出的鱷魚咬住並拖入河中，一旁的家人見狀嘗試營救但不成功，只能眼白白看着諾西赫拉被鱷魚拖走，從此天人永隔。

當地消防救援局接報後，派出5名救援人員搜救，一時間未能找到諾西赫拉，直至翌日上午，終於撈起諾西赫拉的屍體，其身體已被肢解，沒有手腳。有村民表示，諾西赫拉出事前，他們已看到有可怕的鱷魚潛伏着，沒料到終無法阻止奪命事故。

諾西赫拉的丈夫得知噩耗後傷心欲絕，但指妻子目前已被埋葬，「十分安寧」，感謝所有幫助找到諾西赫拉遺體的人，包括親戚朋友和消防救援人員。他又形容今次是一場悲劇，「諾西赫拉會永遠在我們心中」。

鱷魚殺人事件在當地已非首次發生，報道指出，每年約有1,000人被鱷魚殺死，2020年時就有14男童在河床收集蝸牛時被鱷魚「整個吃掉」，6天後才於1條被捕獲的5米巨型鱷魚腹中發現其遺體。為免有更多人受害，丹絨布拉村村民正尋找及捕獵鱷魚。

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文章授權轉載自《香港01》

鱷魚 馬來西亞 殺人

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