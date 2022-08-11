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突發奇想！偷車賊無處可躲竟「鑽進挖空好市多大熊玩偶」 差點騙過警察
英國一名偷車賊為躲避警察追緝，竟突發奇想鑽入挖空的大熊棉花填充玩具，還將布偶放置在角落，試圖假裝成一個真的布偶。不料眼尖警察發現這隻布偶似乎「在呼吸」，一舉把他逮捕歸案。
根據《太陽報》報導，這起事件發生在英國曼徹斯特的羅奇代爾鎮（Rochdale），嫌犯是一位名叫約書亞（Joshua Dobson）的18歲男子，他因為偷走一台價值31萬台幣的休旅車、無照駕駛、加油時拒付加油費而遭到通緝，並躲藏在他女朋友的家中。
當地警方表示，他們突擊進房時，警察注意到角落的一隻大熊似乎「正在呼吸」，檢查後竟發現約書亞就躲在裡頭。「他在大熊的屁股位置挖了一個洞，然後鑽進去躲起來」，警方還補充，約書亞身高約180公分，大熊玩偶卻只有150公分左右。根據警方圖片，該大熊玩偶和台灣好市多曾熱賣的商品應是同一款。
被逮捕後，約書亞還認罪了三月時發生的另一起汽車竊案，他在上周也已經遭到判刑，不但27個月內不能開車，他也須另服9個月的刑期，警方還說，他現在得要換「硬塞」在監獄裡了，祝他能過得「熊」舒適。
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