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影／麥擱唱啊！唱歌太難聽 孟加拉網紅遭警方逮捕

聯合新聞網／ 綜合報導
英雄阿洛姆在遭逮捕後，上傳一部穿著囚服的影片表達不滿。圖擷自Hero Alom YouTube
英雄阿洛姆在遭逮捕後，上傳一部穿著囚服的影片表達不滿。圖擷自Hero Alom YouTube

孟加拉一名網紅遭到警方逮捕，沒想到原因竟是因為他唱歌難聽，警方要他麥擱唱啊！

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名網紅的藝名叫做英雄阿洛姆（Hero Alom），他經營YouTube和社群媒體，常分享自己翻唱歌曲的影片。他的事業經營的有聲有色，在臉書上有將近兩百萬名粉絲，YouTube影片的點閱率也常破百萬。

7月28日清晨6點，英雄阿洛姆突然遭警方逮捕並拘留8小時。警方表示，英雄阿洛姆演唱詩人泰戈爾與伊斯拉姆的詩歌，但被認為扭曲了原作，也未依照傳統方式演繹，因此警方收到許多民眾投訴。除此之外，英雄阿洛姆還被控未向警方申請，便在社群媒體上PO出穿著警察制服的影片。他在向警方道歉並承諾絕不再犯後獲釋。

不過獲釋後，他就立刻又發布一部新影片。影片中他穿著獄服，場景也故意設計的像是監獄，以歌聲唱出對此事的不滿。他對外宣稱自己遭到警方的「精神虐待」，並表示警方逮捕他後，還酸他「你有像英雄一樣的外表嗎？」要求他不能再用英雄當藝名。

這起事件引發當地社運人士關注，不少人跳出來指控警方這次逮捕是侵犯個人權益。警方針對此事回應，表示男子是想藉由此事增加自己的影片流量，並否認曾要求他改名一事。

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