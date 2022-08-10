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不吃養殖的！日本「天然」鯛魚燒一度瀕危 內行嘗過直呼：真的有差

聯合新聞網／ 綜合報導
你喜歡吃鯛魚燒嗎？示意圖／ingimage
你喜歡吃鯛魚燒嗎？示意圖／ingimage

你喜歡吃鯛魚燒嗎？在日本竟也有分「養殖」及「天然」的鯛魚燒。一家日本鯛魚燒老店便解釋了兩者的不同，其中天然鯛魚燒更一度面臨滅絕的命運，不少嘗過的網友也紛紛跳出來表示「真的有差」，笑稱「天然ㄟ尚好」。

日媒報導，一家鯛魚燒老店解釋，「養殖」和「天然」鯛魚燒的差別其實就在於「鐵模具」的不同。「養殖」鯛魚燒和台灣常見的鯛魚燒做法相同，是將麵糊倒入刻有鯛魚燒形狀的鐵模具中，再將餡料填入其中，一次可以烤出約6至10隻，由於一批出爐可以大量販售，也越來越受到歡迎。

相較之下，「天然」鯛魚燒又稱「一丁焼き」，鑄鐵模具一次只能烤出1至2隻的鯛魚燒，且加上是用火烤，需精準掌握火候，麵衣較薄、餡料分布也較均勻，即使吃到尾巴還是可以嘗到餡料。如此講究不僅較沒效率，也很考驗師傅的實力，這樣的天然鯛魚燒專賣店曾一度面臨瀕危命運，近來數量則有增加的趨勢。

消息傳回臉書，不少網友曬出曾吃過的「天然」鯛魚燒，直呼真的有差，「吃過發現真的有差，天然的一個一個手工製作，外酥內軟皮薄餡多還有淡淡的炭烤香」、「神戶車站出口附近有一家野生的，真的是我此生吃過最強餅皮，連魚尾的每個隙縫都有填充到內餡」、「北海道鄉下一隻一隻鐵夾烤出來的鯛魚燒，本來擔心老闆會不會收入低不好生活，結果我錯了，之後變成在地名店都還有人開車1小時來買」。

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