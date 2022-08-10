泰國火辣DJ玩太嗨！脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘

夜店玩太嗨竟然當場「春光大放送」？日前，泰國一名火辣女模到夜店擔任DJ，一系列表演讓現場氣氛嗨翻，沒想到下一秒，火辣女模卻脫序演出，她先是脫掉身上的衣服熱舞，隨後還開放客人在她身上塞小費。過激的畫面立刻在網路上瘋傳，當地警方也找上門來，對女模及夜店開罰。

根據《每日星報》及泰國媒體《komchadluek》報導，25歲的帕帕維（Oil Paphavee Chaimongkol）曾是雜誌《花花公子》的女模特兒，近來時常在社群媒體上分享性感生活照，讓不少粉絲大飽眼福。本月4日，帕帕維到泰國某夜店進行DJ表演，作風大膽的她以一身火辣造型登場，精彩的表演立刻引爆現場氣氛。

或許是因現場氣氛太嗨，幾杯黃湯下肚後，帕帕維頓時放飛自我，她先是在台上脫衣解扣，拋下身上的衣物後盡情熱舞，豐滿的身材瞬間一覽無遺，部分觀眾也被嚇傻。沒想到下一秒，帕帕維竟開放「斗內」，讓客人們往她身上塞小費，脫序的演出立刻在網路上瘋傳，消息很快便傳到警方耳裡。

當地警察調查後發現，該夜店目前仍在申請相關營業牌照，按規定在該期間內不可對外營業，違規者恐面臨最高一年的徒刑及最高60000泰銖（約新台幣5萬元）的罰款，而帕帕維也被開罰5000泰銖（約新台幣4230元）。

事後，帕帕維拍攝影片向大眾道歉，並解釋當天夜店的老闆並沒有要求她脫衣，而是因酒後迷茫，才會做出脫序的舉動。

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