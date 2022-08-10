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「妻子收藏家」 74歲男怕孤單娶嫩妹 還在找第9任妻子

聯合新聞網／ 綜合報導
74歲的羅恩從18歲開始結婚，到現在已經有過8任妻子。圖擷自《太陽報》
74歲的羅恩從18歲開始結婚，到現在已經有過8任妻子。圖擷自《太陽報》

英國一名男子，宣稱自己是英國結婚最多次的男人，現在他已經74歲了，仍未放棄追求愛情，還在尋找第9任妻子。

據《太陽報》（The Sun）報導，74歲的羅恩（Ron Sheppard）過去已經結過8次婚，他最後一次的婚約，是在2019年。當年他跟30歲的蘿絲（Rose Hans）訂婚，不過最後因為「感覺不對」，蘿絲沒有成為羅恩的第9任太太。

羅恩的最後一任妻子是菲律賓女子克莉絲黛爾（Cristel Lalec），兩人分開時克莉絲黛爾才28歲，原本羅恩以為對方會是他永遠的妻子，但兩人的婚姻最後還是告吹。羅恩坦言，自己不喜歡獨處，常會覺得孤單寂寞，因此他一直在追尋真愛。

他最長的關係維持了13年，最短的則只有10個月。1966年時，他跟第一任妻子結婚，兩人生下3個孩子，但這段婚姻兩年就走不下去。第二任妻子在1973年嫁給羅恩，不過這次也只維持1年。第三任妻子跟羅恩在一起5年，並為他生下2個兒子。

到娶了第五任妻子時，羅恩的感情生活終於漸入佳境，這任妻子的婚姻維持了11年，可惜最後還是分開了。之後羅恩又跟新加坡、泰國、菲律賓等不同國籍的妻子結過婚，卻都沒有一個白頭偕老。

過去幾週羅恩又開始積極認識新對象，目前他和一名一樣住在英國的32歲女網友密切互動，希望她能成為自己的第9任妻子。

羅恩的故事引來不少人關注，他在2014年出版自傳《婚禮之王》（Lord of the Weddings），近期還要再出版第二本書《妻子收藏家》（The Wife Collector）。他也和美國的電影公司簽約，將把這一段傳奇的追愛人生搬上大螢幕。

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