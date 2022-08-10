影／路邊站整排「詭異小學生」警示駕駛 網：晚上看到會嚇死

英國這處馬路，為了提醒駕駛在開車時多留意路上孩童，特意把防撞護欄做成學童的樣子。每當開車行經此路，就會有一排「小孩」盯著看，真的是嚇壞不少駕駛。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，本週一名駕駛行經英國斯托尼斯坦頓 （Stoney Stanton）地區，刻意拍下這部影片，他在發文中寫道「朋友都不相信真的有人會把防撞護欄做成這種恐怖的小孩形狀，所以我就錄了下來。晚上看更恐怖！」

Because no one ever believes me when I tell them that one of our neighbouring villages has made their bollards look like Midwich cuckoo style children, I have recorded the ghastly proof on video. (It is worse at night.) pic.twitter.com/RN8AzCGhck — Andrew Copson (@andrewcopson) 2022年8月7日

影片中可以看見每隔一段距離，就有一個穿著藍色制服的小學生人像站在路旁。原來這是因為當地是學區，有很多小孩出入，該學區委員會便設立外型長得像小學生的防撞護欄，希望提醒駕駛注意孩童用路安全。這些娃娃要價不菲，光是製作就要5395英鎊（約20萬台幣）。兩款娃娃還都有名字，男童娃娃叫做比利（Billy），女童娃娃則叫做貝琳達（Belinda）。

雖然這些「小孩」已經在當地「罰站」多年，不過近期因為這名駕駛的影片又在網路上引發討論。不少網友嚇得直說真的太恐怖了，有網友就忍不住留言給PO文的駕駛說「你為什麼要害我做惡夢」，也有網友說「你確定那不是真的小孩被做成蠟像嗎？他們的嘴唇好像在動」、「這反而會害我撞車吧！」，不過也有不少人認為這樣的設計太有創意了。