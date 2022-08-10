快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廢棄醫院探險他見一幕嚇到腿軟 椅子上布娃娃「雙眼流血」

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名攝影師在荒廢醫院探險時，發現一隻恐怖的娃娃。圖擷自攝影師IG帳號
英國一名攝影師在荒廢醫院探險時，發現一隻恐怖的娃娃。圖擷自攝影師IG帳號

英國一名攝影師喜歡探索各地廢墟，日前他在一間廢棄醫院發現一個「流著眼淚」的娃娃，讓他看了直呼好可怕。

LAD BIBLE報導，26歲的凱勒（Kyle Urbex）是一名攝影師，他常在蘇格蘭各地尋找廢墟進入探險。日前他發現一棟廢棄建築，前身是「東方好運醫院」（East Fortune Hospital ），但從1997年起便荒廢至今。這間醫院之前是肺結核病人的療養院，到二戰時，病患被轉院到其他醫院，該院被移作英國皇家空軍的軍事醫院。戰爭結束後，這家醫院又重新開始收治肺結核病患，不過當時患肺結核的病人開始減少，於是醫院便開始治療精神病人。

凱勒表示，醫院曾遭烈焰吞噬，不少東西都已焚毀，不過內部還是有許多廢棄的病床，床墊也都散落一地。他進去的時候就覺得毛毛的，不過最讓他覺得恐怖的還是這隻娃娃。他在一張椅子上發現娃娃「坐」在上面，不知道是誰用紫色墨水在娃娃的眼睛上畫上淚痕，令人覺得毛骨悚然。

雖然該醫院已經廢棄許久，不過當地是不少年輕人喜歡去「試膽」的廢址。由於該處曾發生火災，建築物內有石棉等有害物質，因此當地政府曾於2017年發出警告，要求民眾不要再前往該處探險。

攝影師拍攝醫院內部及外觀樣貌。圖擷自攝影師IG帳號
攝影師拍攝醫院內部及外觀樣貌。圖擷自攝影師IG帳號

延伸閱讀

海上漂流神秘黑盒遭漁民打撈起 眾人好奇卻遲遲不敢打開

水鬼抓交替？比基尼正妹海邊玩水 驚見詭異手伸出

女子計畫移居英國翻修住家竟猝死飛機上 善心鄰居募款替她完成遺願

影／太熱了！英國知名度假海灘爬滿上千隻蜘蛛蟹 遊客直尖叫

相關新聞

泰國火辣DJ玩太嗨！脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘

夜店玩太嗨竟然當場「春光大放送」？日前，泰國一名火辣女模到夜店擔任DJ，一系列表演讓現場氣氛嗨翻，沒想到下一秒，火辣女模卻脫序演出，她先是脫掉身上的衣服熱舞，隨後還開放客人在她身上塞小費。過激的畫面立刻在網路上瘋傳...

千年一遇！加州死亡谷竟遭遇「罕見風暴」釀水災

美國加州的「死亡谷」（Death Valley）以極度乾燥的氣候聞名，不料近日竟出現傾盆大雨，不只破壞基礎設施還將汽車沖...

影／路邊站整排「詭異小學生」警示駕駛 網：晚上看到會嚇死

英國這處馬路，為了提醒駕駛在開車時多留意路上孩童，特意把防撞護欄做成學童的樣子。每當開車行經此路，就會有一排「小孩」盯著看，真的是嚇壞不少駕駛。

花近8萬客製咖啡桌 她見成品傻眼：桌面有生殖器圖樣

巴西一位建築師為了幫客戶設計室內裝潢，特地訂製一張咖啡桌，沒想到收到桌子時整個都看傻了，因為桌面上的圖案，看起來就像男性生殖器。

不吃養殖的！日本「天然」鯛魚燒一度瀕危 內行嘗過直呼：真的有差

你喜歡吃鯛魚燒嗎？在日本竟也有分「養殖」及「天然」的鯛魚燒。一家日本鯛魚燒老店便解釋了兩者的不同，其中天然鯛魚燒更一度面臨滅絕的命運，不少嘗過的網友也紛紛跳出來表示...

「妻子收藏家」 74歲男怕孤單娶嫩妹 還在找第9任妻子

英國一名男子，宣稱自己是英國結婚最多次的男人，現在他已經74歲了，仍未放棄追求愛情，還在尋找第9任妻子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。