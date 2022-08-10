廢棄醫院探險他見一幕嚇到腿軟 椅子上布娃娃「雙眼流血」

英國一名攝影師喜歡探索各地廢墟，日前他在一間廢棄醫院發現一個「流著眼淚」的娃娃，讓他看了直呼好可怕。

據LAD BIBLE報導，26歲的凱勒（Kyle Urbex）是一名攝影師，他常在蘇格蘭各地尋找廢墟進入探險。日前他發現一棟廢棄建築，前身是「東方好運醫院」（East Fortune Hospital ），但從1997年起便荒廢至今。這間醫院之前是肺結核病人的療養院，到二戰時，病患被轉院到其他醫院，該院被移作英國皇家空軍的軍事醫院。戰爭結束後，這家醫院又重新開始收治肺結核病患，不過當時患肺結核的病人開始減少，於是醫院便開始治療精神病人。

凱勒表示，醫院曾遭烈焰吞噬，不少東西都已焚毀，不過內部還是有許多廢棄的病床，床墊也都散落一地。他進去的時候就覺得毛毛的，不過最讓他覺得恐怖的還是這隻娃娃。他在一張椅子上發現娃娃「坐」在上面，不知道是誰用紫色墨水在娃娃的眼睛上畫上淚痕，令人覺得毛骨悚然。

雖然該醫院已經廢棄許久，不過當地是不少年輕人喜歡去「試膽」的廢址。由於該處曾發生火災，建築物內有石棉等有害物質，因此當地政府曾於2017年發出警告，要求民眾不要再前往該處探險。