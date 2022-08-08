日農驚見「護士」被吊竹竿上 真相揭開原來是為了這事

農曆七月盂蘭節鬼門關再次大開，特別容易撞鬼？雖然日本沒有農曆七月十四的概念，但新瀉縣早前發生令人「毛骨悚然」的靈異驚魂事件！有農民經過當地一處農田時，驚見有「護士」被吊在竹竿上，走近細心看原來是一具外型精緻的稻草人，而且附近尚有其他人被「問吊」。原來當地正舉辦比賽展示各種模樣的稻草人，但「護士稻草人」造型實在太嚇人，照片經網上瘋傳後，嚇壞眾多網友，但知道真相後又忍不住爆笑。

開車見到一排稻草人

樓主「米処新潟稲作専業農家おむすびまん」是住在日本新瀉縣、從事水稻種植的農夫，他在Twitter表示，日前開車經過新潟縣燕市西蒲區一處農田，注意到農田旁有一排外觀各異的稻草人，出於好奇便下車觀看。

由於當地每年舉辦稻草人比賽，所以農田旁有一排外觀各異的稻草人。（「米処新潟稲作専業農家おむすびまん」Twitter圖片）

護士造型稻草人被吊竹竿上

其中有1個稻草人被打扮成護士造型，並非使用稻草，反而是假人模特兒，穿上整套淺粉色護士制服還戴上護士帽、白色口罩和手套，而且配上深色假髮，連雙腳都上穿白襪和鞋，「護士」被吊起呈離地狀態，十分詭異。

樓主解釋，西蒲區每年舉辦稻草人比賽，所以附近一帶都會有被打扮成各種各樣的稻草人，例如有推住輪椅的「老婦稻草人」，但這個被吊起的「護士」令樓主笑言「真的不想在晚上遇到這個稻草人」。

當地有各個被打扮成各種各樣的稻草人，例如有推住輪椅的「老婦稻草人」。（「米処新潟稲作専業農家おむすびまん」Twitter圖片）

照片在網上瘋傳，不少網民紛紛留言表示「到底是拿來嚇人還是嚇鳥？」、「不用晚上、白天就被嚇到了！」。

當地有各個被打扮成各種各樣的稻草人。（「米処新潟稲作専業農家おむすびまん」Twitter圖片）

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文章授權轉載自《香港01》