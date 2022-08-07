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五種愛的語言 專家：兩性更親密

台灣醒報／ 記者洪瑩霏╱台北報導
圖說：傾向使用彼此喜好「語言」的情侶，往往能使雙方在感情交流中，獲得更大的滿足感。(Photo from Sam Stanton)
圖說：傾向使用彼此喜好「語言」的情侶，往往能使雙方在感情交流中，獲得更大的滿足感。(Photo from Sam Stanton)

愛就要說出口！根據CNN報導，「肯定的言詞」、「精心的時刻」、「接受禮物」、「服務的行動」與「身體的接觸」五種愛的語言能幫助情侶之間表達愛意，以實際的作為，滿足雙方的基本需求，營造更加融洽、和睦以及長久的穩定關係。

五種愛的語言

《CNN》》報導指出，與伴侶發展屬於彼此的專屬語言，是邁向融洽、和諧關係的途徑。《 愛之語：兩性溝通的雙贏策略》的作者蓋瑞‧巧門牧師描述人們「愛」與「被愛」的基本需求，透過「肯定的言詞」、「精心的時刻」、「接受禮物」、「服務的行動」與「身體的接觸」五種愛的語言，使用彼此之間喜好的語言，伴侶間就能有效地溝通愛，滿足對方所需，以維持更長久的關係。

《公共科學圖書館》》6月份的一則研究發現，傾向使用彼此喜好「語言」的情侶，往往能使雙方在感情交流中，獲得更大的滿足感，而該研究的發現與《愛之語》一書的兩性溝通策略不謀而合。

愛的出發點

根據《《CNN》》，美國「聰明約會學院」創始人官貝拉•甘地也認為，五種愛的語言確實能讓兩性關係變得更加融洽，只不過表達也需要依據伴侶的需求因地制宜，在不同的相處情境中，了解對方的真實的感受，愛之語才能達到最佳效用。

關係治療師勞拉•伯曼則表示，愛的語言是她協助個案促進兩性關係的好起點，能使人們會意識到，僅有抽象的「愛」是不夠的，伴侶之間必須以實際行動表達愛意。當夫妻、情侶以及伴侶以言行表達愛意，了解雙方基本的需求，坦誠地雙向溝通，才能獲得滿足感以及維持長遠的和諧關係。

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