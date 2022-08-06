水鬼抓交替？比基尼正妹海邊玩水 驚見詭異手伸出

農曆7月俗稱「鬼月」，有不少靈異事件也在期間流傳。一名澳洲女子希歇特爾（Monique Sicheter）近期到海邊戲水，拍攝多張比基尼美照，未料回家查看照片時，卻發現海裡多出了一隻詭異的手，就在希歇特爾的臀部周邊，由於當時四周沒有其他人，令不少網友看了發毛。

根據「New York Post」報導，20歲的希歇特爾與朋友前往昆士蘭州磁島（Magnetic Island）遊玩，前往海邊拍了許多張比基尼照，因為拍攝當時，周邊水質清澈見底，四周也沒有其他人，因此希歇特爾未注意照片有任何異狀。

未料返家後，她發現照片中有一隻潛伏在海裡的手，手的顏色相當蒼白，像是要抓住她的腿一樣，但她當時站在淺水區，根本沒有察覺任何異狀，且根本沒有其他生物出沒，拍出這樣的照片真的難以解釋。

照片曝光後，有人認為是螃蟹或水母等其他生物，不過有人也認為是水鬼或浮屍，但是有網友也從科學解釋，認為應該是水面折射關係，使得折射影像呈現出手的樣貌。