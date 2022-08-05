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不准談戀愛！狠父竟連開11槍虐殺2女兒 被捕揭心寒內情

香港01／ 撰文：布萊恩
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

虎毒不吃兒，但美國德州竟有父親槍殺自己2名女兒，原因是不滿2名女兒談戀愛，於是實施「榮譽殺人」（honor killings），行刑式連開11槍殺害2名女兒，陳屍計程車內。該狠父事後畏罪潛逃，逃亡12年後終於落網，案件近日開始審理，雖然他否認犯案，但外界預期他將被判無期徒刑。

綜合外媒報導，事發2008年，現年65歲的埃及裔父親亞瑟（Yaser Said）租了一部計程車，聲稱要帶當時18歲的亞米娜（Amina）及17歲的莎拉（Sarah）兜風和享用新年大餐。

詎料亞瑟載到德州歐文（Irving）附近旅館時，突然向2名女兒開槍開11槍，其間莎拉曾撥打911求救，明言「救命！我父親開槍打我。我快死了，我快死了…」，最終亞米娜身中2槍、莎拉身中9槍慘死，陳屍計程車廂內。

亞瑟殺死2名女兒後便潛逃，直至12年後、2020年8月終於落網，案件周二（8月2日）起開庭審理。據報，亞瑟知道女兒談戀愛後，認為是「拒絕遵守伊斯蘭傳統文化」行為，令家族蒙羞，導致了今次「榮譽殺人」案件，而亞瑟女兒死前曾表示，父親知道亞米娜有男朋友後，便性虐及凌虐她們，其至舉槍威嚇。

雖然亞瑟否認犯案，不過外界預期，亞瑟將被判無期徒刑、終身不得假釋。而其兒子和兄弟，2021年已分別因串謀隱瞞、窩藏罪犯等罪，判處10至12年刑期。

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文章授權轉載自《香港01》

殺人 德州 兒子

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