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懷孕後口味大變！她每天吃狗餅乾 丈夫傻眼：我們根本沒養狗

聯合新聞網／ 綜合報導
女子懷孕後突然變得很喜歡吃狗餅乾，連她自己都覺得超奇怪。示意圖，圖片來源／ingimage
女子懷孕後突然變得很喜歡吃狗餅乾，連她自己都覺得超奇怪。示意圖，圖片來源／ingimage

不少女性懷孕後口味會改變，原本喜歡的食物可能反而變得突然一點也吃不下。國外這名女子則是變得突然超愛吃狗餅乾，連她自己都覺得好奇怪。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，她從懷孕前三個月開始，就開始很想吃狗餅乾，而且不管吃多少都覺得還不夠，一直想吃。女子提到，自己喜歡吃的不是牛肉或海鮮口味的狗餅乾，而是一般的狗餅乾。原本女子不敢讓丈夫知道，因為她自己也覺得這種飲食喜好的改變超奇怪。她在文中寫道：「我知道懷孕時對食物的渴望會滿奇怪的，但這對我來說已經不只是奇怪了。」

女子嘗試詢問周遭懷孕的友人，不過他們都說沒有這麼奇怪的飲食喜好。後來女子只好都躲起來偷吃狗餅乾，她說：「我沒養狗，而且是從來沒養過狗」。連自己都很無奈有這樣的獨特喜好。

一天女子在吃餅乾時，被丈夫看見，於是要求要吃一個，但女子就是不肯讓他吃，因為怕丈夫知道那不是普通餅乾。不過女子這樣「護食」的反應反而讓丈夫覺得很奇怪，結果最後還是發現了妻子的小秘密。

雖然丈夫也覺得這樣的飲食偏好很奇特，畢竟兩人家中沒有養狗，不過他選擇幽默回應妻子的新習慣。每當妻子請他幫忙拿條毯子，或做些其他事情，丈夫就會「汪！汪！」的回應，才去做事。女子表示，雖然不知道什麼時候會不再吃餅乾，但現在終於不用偷偷摸摸的吃，讓她鬆了一口氣。

懷孕

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