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恐怖！印度寺廟熬粥煮到「人肉」 男失足跌進鍋滾煮40秒喪命
印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）近日舉行宗教活動時，發生一起恐怖的死亡意外。當時街邊擺放一排高度約至男性大腿，且正在煮粥的滾燙大鍋，卻有一名男子不小心跌入鍋內，約40秒後才被人救出，被救起時全身有65%燒傷，送醫後仍不幸身亡。
根據印度時報報導，當地一間寺廟Muthu Mariamman，於上個月29日下午舉行宗教儀式，52歲的信眾木圖庫瑪（Muthukumar），當時行經大鍋爐旁時，突然感到頭暈目眩，便隨手扶住鍋邊想支撐，卻不甚摔進滾燙的鍋內。
其他人見狀嚇得趕緊上前幫忙，但礙於鍋子實在太燙，因此木圖庫瑪被滾煮了將近40秒，才被眾人合力救出，救出時鍋子跟著被砸翻在地，現場不少民眾也受到波及。
當時木圖庫瑪試圖自行從地上爬起，但隨即又摔倒，被眾人立刻送醫。醫師表示，木圖庫瑪全身有65%燒傷，連胃部都已遭嚴重燙傷，最終因傷勢過重於8月2日不幸身亡。對此，木圖庫瑪的妻子哀傷表示，丈夫很可能是癲癇發作，才會失足摔進鍋內。
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