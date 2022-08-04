日男獨吞1000萬疫情援助金惹公憤 保釋後神逆轉變網紅

今年4月，日本山口縣阿武町市政府擺烏龍將本該發放給463個市民的疫情援助金全數撥入一名男居民的戶口。職員發現失誤後立刻聯絡銀行，但這位居民卻拒絕歸還款項，甚至在11日内將巨款花光，最後因此被捕。日前他被保釋後卻竟然由疑犯變成網紅？！

24歲的田口翔在5月中因爲明知4630萬円（大約1031萬新台幣）款項是阿武町市政府失誤發放，但仍企圖透過網上賭博私吞，而以「電腦詐騙罪」被逮捕。時隔2個半月田口被保釋；隨即登上坐擁469萬訂閲人數的日本知名YouTuberヒカル（Hikaru）的頻道進行訪問，還因此獲得大批支持者，瞬間由被國民唾棄的疑犯搖身一變成爲KOL。

事緣疫情援助金是因市政府犯錯而撥入田口翔的戶口，即使他將巨款花光，其實這在日本法例上並沒有任何問題。但於非公營的網上賭博在日本屬於違法，因此當局唯有以「電腦詐騙罪」將他逮捕。田口當時引起阿武町居民公憤，認爲他明知故犯、非常自私。不過亦有日本網民認爲，其實是官方犯錯在先，即使田口的行爲也有不當，但不應該被社會過分責備。

Hikaru是日本知名的土豪YouTuber，他日前在頻道上載影片講到，事件後有人透過他的律師聯絡他，問他可不可以借出4000萬円（大約港幣234萬）幫忙還錢。在調查田口期間，Hikaru發現他的處境其實挺可憐，某程度上算是被政府連累令他的人生盡毀，因此才決定要與田口見面並訪問他。他坦言除了想幫人以外其實是覺得田口是一個不錯的廣告塔：既能幫助田口更生，自己又能賺錢。

爲了讓田口可以還錢、更生，Hikaru將他介紹到自己有30%股份的鷄胸西蘭花專門店；在保釋候審期間在這家公司作爲PR公關工作。希望即使審判後田口想重投社會工作，也能有相應的技術和知識。而且爲了確保他努力更生，Hikaru亦讓田口開了Twitter，以日記形式記錄生活，讓網民可以幫忙「看住」田口。

現在田口Twitter已經有逾9.4萬粉絲。從貼文中可以看到，他爲了工作正努力學習如何使用Macbook和商業電腦軟件。每天更新的貼文下亦有大量粉絲留言支持鼓勵他，希望他不會辜負支持者的期望吧！

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文章授權轉載自《香港01》