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日本網購精液夯！50%客人竟是單身女 大陸人精子最受歡迎

香港01／ 撰文：白兔糖
日本東京街頭。 美聯社
日本東京街頭。 美聯社

日本近年人口老化、少子化情況越來越嚴重，而且每100個人就有1人患有無精子症，令日本捐精的需求居高不下。有日媒訪問精子銀行時就發現，原來中國人的精子大受日本女生歡迎！

日本每100個男士就有1人患有無精子症，因此有不少夫婦都會依靠精子銀行獲得精子繁殖下一代。不過因爲供應追不上需求，近年亦出現多宗在社交平台上自稱「精子銀行」或「義工」的人士。他們會私自提供精子，當中不乏透過到酒店進行性行爲「捐精」的人......

根據日本《集英社》報導，丹麥的精子銀行Cryos International注意到日本人對精子的需求，就在2019年開始發展日本服務，讓日本人可以得到通過血液（基因）檢查、精子檢查購得有品質保證的精子。Cryos的日本代表伊藤小姐接受《集英社》訪問時表示，他們自展開業務以來每年購買人數持續上升，至今已經幫助到400人。一開始預計主要的客人會是受無精子症困擾的夫婦，誰知有超過5成客人都是單身女性；剩下的3成是無精子症夫婦、2成左右是同性伴侶。不過原來Cryos中一個日本人捐精者也沒有？！

日本對捐精的法例還不完善，除了在公營醫療機關接受治療以外，日本婦產科以營利目的提供精子是犯法的。因此如果要在日本國内購買Cryos的精子，就只能選擇外國人的精子。那麽當中最受歡迎的精子來自那個國家呢？

伊藤小姐表示因爲日本人希望能生與自己盡量相似的子女，中國、韓國及台灣等東亞地區的捐精者最具人氣，其次就是有黑色或啡色頭髮與眼睛的白人捐精者。

從Cryos的網站上可見，每一個捐精人都有詳細的個人資料頁面，記錄人種、身高、體重、髮量、膚色、血型及職業等等，更有詳盡的Q&A。甚至還附有捐精者的童年照片，不過如果想看成年後的照片就要付200歐元（大約台幣6100元）開通3個月閲覽權。至於購買精子的價格，每0.5mL價值由72至1212歐元（大約台幣2200至3.7萬元）都有，視乎精子活動程度、受孕率而定。

記錄人種、身高、體重、髮量、膚色、血型、學歷及職業等等（クリオス精子バンク 網頁截圖）
記錄人種、身高、體重、髮量、膚色、血型、學歷及職業等等（クリオス精子バンク 網頁截圖）

那麽捐精者有甚麽benefit嗎？伊藤小姐表示Cryos會向男士們提供交通費和與工作請假相對的補償，以英國爲例現在的賠償額大約是35英鎊（大約台幣1200元）。而且爲了吸引更多捐精者，他們還有介紹計劃。若已登錄的捐精者介紹朋友來捐精的話可以獲得兩張電影票，提供精子時亦有免費零食和飲品。採精室裏還設置了最新VR，讓捐精者與性感「内衣女郎」共度時光……

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文章授權轉載自《香港01》

日本 捐精

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